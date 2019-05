Populære 90’er-navne føjet til Tinderbox

Tyske Haddaway og svenske Dr. Alban, der beggede hittede i 1990’erne, skal spille på musikfestivalen Tinderbox i Odense i slutningen af juni. Det oplyser festivalen.

Læs også Overblik: Verdensstjerner giver koncert på Fyn - og billetterne koster tusindvis af kroner

Begge navne skal optræde torsdag aften med et fælles show i festivalens Groovebox-telt, hvor også danske Barcode Brothers og tyske Warp Brothers optræder fredag og lørdag.

Haddaway opnåede stor succes i store dele af verden i 1993 med eurodance-hittet “What Is Love?”.

Sing Hallelujah

Dr. Alban havde stor succes med en række hits i midten af 1990’erne, heriblandt “It’s My Life”, “No Coke” og “Sing Hallelujah”. De to kunstnere har sammen udgivet nummeret “I Love the 90’s” i 2008.

I løbet af dagen kan man i Groovebox-teltet opleve en række komikere, heriblandt Mick Øgendahl, Andreas Bo og Christian Fuhlendorff.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven fra 27. til 29. juni. Hovednavnene på de store scener er blandt andre Miley Cyrus, Neil Young, Swedish House Mafia og Duran Duran.