Politi: Populære knive er ikke altid ulovlige

Følgende knive kræver tilladelse Knive beregnet til stød

Springknive og springstiletter

Faldknive og faldstiletter

Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterfly-knive)

Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med en hånd

Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser o.l.

Blankvåben der fremtræder som en anden genstand, fx kårdestokke

Knive med klinge over 12 cm - med mindre de bruges i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Kilde: Kilde: politi.dk

Julius Christensen fra Båring fik en sej kniv til sin 10 års fødselsdag. En såkaldt halskniv som Julius kender fra computerspillet CS:GO. En pyntegenstand til værelset. Men Julius mor Linda Christensen vil nu af med kniven, for som vi fortalte her på TV 2/FYN mandag er den højst sandsynligt ulovlig.

Mange af de knive, man kan købe på nettet, der ligner dem fra spillet, er nemlig ulovlige at købe og eje ifølge den danske knivlov. Det er dog ikke helt sikkert, at Julius Christensens kniv rent faktisk er ulovlig. Det oplyser Fyns Politi tirsdag.

Læs også 10-årige Julius fik ulovlig kniv fra dansk hjemmeside

Advarsel fra SSP

SSP på Nordfyn har ellers sendt en advarsel ud til børn og forældre om at de populære knive er ulovlige. De har hørt om flere børn, der har erhvervet sig knivene. De kan købes på både danske og udenlandske hjemmesider og mange kendte gamere og youtubere reklamerer også med dem.

Læs også Har dit barn bestilt våben på nettet?

Kompliceret lov

Fyns Politi fortæller tirsdag til TV 2/FYN, at knivloven lige netop på det her punkt kan være lidt kompliceret at tyde. De såkaldte halsknive er ulovlige. Det der gør en kniv til en halskniv er, at den har en snor, man kan tage om halsen. Men den snor sidder i knivens skede.

Så har man købt kniven MED skede og snor til halsen, er det ulovligt. Men har man købt den UDEN skede og snor er den lovlig. Hvis bladet vel at mærke er under 12 centimeter langt og den ikke kommer udenfor hjemmet.

Blankvåben-tilladelse

Til gengæld er de CS:GO-knive, hvor bladet er over 12 centimeter ulovlige, med mindre man har en blankvåben-tilladelse. Det kan man fx få, hvis knivene er samler-objekter. Man skal dog stadig være fyldt 18 år for at få en tilladelse.

- Vi opfordrer til, at man tænker sig godt om, inden man køber de her knive på nettet. Det kan ind imellem være svært umiddelbart at vurdere, om de er lovlige. Sådan siger Erik Skov, politikommissær, Fyns Politi.