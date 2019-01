PostNord opruster og åbner 500 nye pakkeudleveringer

PostNord vil i løbet af 2019 åbne 500 nye steder rundt i landet, hvor man kan hente og sende pakker.

Det oplyser postselskabet i en pressemeddelelse. Der er tale om pakkeudleveringer i butikker.

- Vi styrker vores netværk i hele landet og gør det endnu lettere for danskerne at hente deres pakker, siger Peter Kjær Jensen, administrerende direktør i PostNord Danmark.

- I øjeblikket står vi midt i en hård kamp om pakkerne fra nethandlen, og den skal vi blandt andet vinde på at have Danmarks bedste og mest tilgængelige udleveringsnetværk, siger han i en pressemeddelelse.

Der kommer 161 nye udleveringssteder i Region Hovedstaden, 119 i Region Midtjylland, 106 i Region Syddanmark, 65 i Region Nordjylland og 62 i Region Sjælland.

På Fyn og øerne er tallet 41.

De første nye bliver åbnet i løbet af februar, og det fortsætter frem til november.

- Danskerne efterspørger valgfrihed og fleksibilitet, når de skal have leveret deres pakker, og vi ser en tendens til, at flere og flere vælger at få pakkerne leveret direkte på et udleveringssted.

- Med Danmarks største netværk af udleveringssteder bliver vi samtidig en endnu mere attraktiv distributør for endnu flere netbutikker i ind- og udland, siger Peter Kjær Jensen.

Når de 500 udleveringssteder er på plads, vil PostNord samlet have 2000 i hele landet.

PostNord har gennem de seneste år været i økonomisk krise. Et massivt fald i antallet af sendte breve har gjort et markant indhug i forretningen.

Postselskabet, der er ejet af den danske og svenske stat, er derfor i gang med en omfattende sparerunde, hvor det skiller sig af med 3500-4000 ansatte.

En stor del er tjenestemænd og har derfor ret til tre års løn, hvilket har betydet, at den danske stat har været nødsaget til at tilføre 1,2 milliarder kroner.