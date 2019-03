Min mening: Postnummer skal ikke afgøre behandling

Af Carsten Bach, folketingskandidat for Liberal Alliance

Regeringens sundhedsudspil lægger op til et farvel til de fem danske regioner. Det har længe været Liberal Alliances ønske at afskaffe regionerne for at komme unødigt bureaukrati og for ringe service til borgerne til livs.

Danmark er for lille til at have fem regionale kongedømmer, der fungerer under hensyntagen til politiske skel og genvalg. Forskellene mellem regionerne er simpelthen for store og giver ikke mening for dem, det handler om – borgere, patienter, pårørende og de ansatte i sundhedsvæsenet.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Store regionale forskelle

Er man bloddonor i Region Nordjylland og ønsker at give blod, mens man er i Region Hovedstaden, så er det ikke bare let og ligetil, som man skulle tro, fordi der ikke blot findes ét fælles system.

Hvis man bor i Region Syddanmark og uventet rammes af et hjertestop, vil 26 procent overleve. I Region Midtjylland er tallet 35 procent

Står man på venteliste til en operation i Region Syddanmark, så skal man i gennemsnit vente ni dage mere end i Region Midtjylland.

Skulle der efter endt operation og indlæggelse være behov for genoptræning i regi af ens kommune, skal man i gennemsnit vente 13 dage i Region Syddanmark mod ti dage i Region Sjælland. Jeg kan kun forestille mig, at de tre dage gør en stor forskel på den, der venter på at komme i gang.

For psykiatriske patienter gælder det, at 4,7 procent bæltefikseres i Region Syddanmark. I Midtjylland har man rekorden på 7,7 procent.

Sundhedsvæsnet drukner i bureaukrati

Man kunne blive ved med eksempler på, at ens postnummer afgør ens behandling og service i sundhedssystemet. Det er ikke rimeligt, og det skal der gøres op med.

Sundhedsvæsenet er befolket af dygtige mennesker, hvis indsats desværre forringes af bureaukratisk, uigennemsigtig administration uden evne til at koordinere på tværs og lære af hinanden. Man har fra politisk og administrativt hold i regionerne simpelthen ikke været gode nok til at gøre som de bedste og lægge sig i slipstrømmen af hinandens succeser.

Nu må vi have fokus tilbage på dem, der gør brug af og har deres gang i sundhedsvæsenet som patienter eller ansatte. Alt andet er urimeligt.