Dyr eller billig varme: Postnummeret har afgørende indflydelse på prisen

Det kan godt betale sig at undersøge, hvad du egentlig skal betale om året for varmen i dit hus eller lejlighed, hvis du overvejer at bosætte dig et bestemt sted.

Der er nemlig stor forskel på, hvor meget du skal punge ud med for at dreje på radiatorens termostat. Som standardpriseksempel er valgt et 130 m2 parcelhus til udregningen med et forbrug på 18,1 MWh.

Bor du i et sådant hus koster det dig årligt 9.982 kroner, hvis du får din varme fra Assens Fjernvarme. Bor du derimod ved Rise Fjernvarme på Ærø skal du betale hele 23.484 kr. for samme varmeforbrug. En forskel på 13.502 kroner om året.

Billige Assens

En ny opgørelse viser, at Assens ligger i den billige ende, når det kommer til varmepriser.

- Der er ikke noget specielt ved det, vi gør hernede.Det er mange års investeringer, det er mange års hårdt arbejde. Både fra bestyrelsen og fra direktionen, siger Søren Ednefsen, der er bestyrelsesformand i Assens Fjernvarme.

Dyre Ærø

Rise Fjernvarme er Fyns Dyreste Foto: Ole Hollbech

Anderledes står det til på Ærø. Her er Rise Fjernvarme leverandør af Fyns dyreste fjernvarme.

- Det er fordi, det er et meget nyt anlæg. Lige knap 20 år gammelt. Da det blev bygget, var det helt fra bunden med ledningsnet i byen og nyt værk, så det maåtte vi låne en masse penge til dengang, fortæller bestyrelsesformand hos Rise Fjernvarme Poul Hansen.

- Vi arbejder os nedad i vores gæld. Når vi kommer så langt ned, at vi kan begynde at overveje en prissænkning, så vil det ske. Og det er noget, vi ser frem til, siger Rise Fjernvarmes næstformand Ib Norrys.

Prisstigning på vej til Faaborg

Der er store forskelle på fjernvarmepriserne overalt på Fyn. I Faaborg kan forbrugerne se frem til en prisstigning på omkring 500 kroner om måneden i 2019.

- Jeg har ikke mulighed for at skifte over til noget andet, fordi jeg bor i lejebolig. Så jeg bliver nødt til at acceptere det, siger Susanne Burch.

Får det nogen konsekvenser for dig, at prisen stiger?

- Ja det gør det. Vi kan godt mærke mærke 500 kroner mere om måneden, siger Leila Steffensen.

- Ja da. Hvis det stiger så meget, vil det da helt klart kunne mærkes. Det er klart, det vil det da for alle mennesker, siger Vibeke Stenberg Larsen.

Store forskelle

- Der er store prisforskelle rundt omkring i hele landet. Det er ikke kun på Fyn, det er sådan, og det skyldes, at det er forskellige produktionsanlæg, og at det også er forskelligt, hvilke brændsler, man bruger, forklarer Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Forskellene er store, fordi de forskellige varmeværker er forpligtede til at benytte en bestemt brændselstype, den såkaldte brændselsbinding.

Hos Dansk Fjernvarme vil man gerne have ophævet brændselsbindingen, så værkerne kan benytte den billigste brændsel.

- Billige brændsler er for eksempel solvarme og biomasse, som man har i Assens, mens de dyre for eksempel er naturgas, der er et brændsel med afgift på, siger Kim Behnke.

Du kan se en opgørelse over varmepsiserne på dit lokale fjernvarmeværk her.