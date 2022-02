Præst om homoseksuelle vielser: Hvis deres egen præst ikke vil, så må de komme til mig

Det er den, efter det kom frem, at en ny præst i Hedensted nægter at vie homoseksuelle par. Det nægter han fordi han mener, at det ifølge Biblen ikke er forenligt.

Og mandag kunne TV 2 Fyn fortælle, at to præster i Sankt Hans Kirke i Odense ikke vil vie homoseksuelle par.

- Jeg vier ikke homoseksuelle på grund af mit syn på ægteskabet: At det er et særligt forhold mellem en mand og en kvinde, som har sin baggrund i Bibelens skabelsestanke, siger sognepræst i Sankt Hans Kirke Peter Jacobsen til TV 2 Fyn.