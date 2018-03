Praktiksted: Ingen kan bruge 12 minutters arbejde om ugen

Det praktiksted, som var med til at dokumentere, at Linda Ryet kunne arbejde 12 minutter om ugen, forstår ikke Faaborg-Midtfyn Kommunes gentagne afslag på førtidspension.

13 ugers praktik hos en lokal advokatvirksomhed var en del af det tre-årige ressourceforløb, som den tidligere forsikringsrådgiver, Linda Ryet, har været i gennem.

- Hun var berammet til en times ressourceforløb om ugen ude hos os. Effektivt var hun der 20 procent. Det vil sige 12 minutter om ugen. Så kan man undre sig over, at man ikke kan blive pensioneret, siger jurist Thomas Angelo-Dose.

Det er dybt urimeligt i min optik Thomas Angelo-Dose, jurist

Du er ikke i tvivl om, at det er, hvad hendes fysik rækker til?

- Det var i hvert fald, hvad vi konkluderede efter de 13 uger, hvor hun var i arbejdsprøvning hos os. Der var jo nogen gange, hvor hun hængte jakken op og så bad jeg hende om at tage den på igen. Så slemt var det - og det blev jo ikke bedre, siger Thomas Angelo-Dose.

- Hvilken arbejdsgiver vil have en medarbejder 12 minutter om ugen?

Han forstår ikke, at kommunens pensionsnævn i februar måned - for anden gang - har givet Linda Ryet afslag på førtidspension med begrundelsen:

... at det ikke er fagligt dokumenteret, at din arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at du ikke bliver i stand til at forsørge dig selv ved et indtægtsgivende arbejde.

En vurdering, som pensionsnævnet er kommet frem til på trods af, at to rehabiliteringsteams bestående af fagfolk har vurderet det modsatte.

- Hvilken anden arbejdsgiver vil have en medarbejder 12 minutter om ugen? Jeg kender ikke nogen, siger Thomas Angelo-Dose og fortsætter:

- Det er dybt urimeligt i min optik, og det gør mig ked af det, at vi sætter økonomien og systemet højere end et menneske. Det har jeg simpelthen så svært ved.

Uddrag fra rehabiliteringsteamets evaluering af Linda Ryets praktik hos Thomas Angelo-Dose.

Hvad er det, der mangler?

Arbejdsmarkedschefen vil ikke gå i detaljer med den konkrete sag og har derfor heller ikke noget bud på, hvad det er, der mangler at blive dokumenteret i Linda Ryets sag.

- Det kan jeg af gode grunde ikke, for det er ikke mig, der laver sagsbehandlingen, siger Mette Gaarde-Fink.

Borgeren kan ikke pege på, hvad der mangler at blive afprøvet. Pensionsnævnet peger heller ikke på, hvad det er, der mangler at blive afprøvet. To rehabiliteringsteams kan ikke finde noget, der ikke er afprøvet - og du har heller ikke noget bud på, hvad det er, der ikke er afprøvet...

- Det har jeg ikke, fordi jeg ikke går ind i den konkrete sag her i medierne.

- Det jeg kan sige, det er, at hvis det handler om, at rehabiliteringsteamet mener, at alt er afprøvet og formår at få det dokumenteret, så er det jo det, pensionsnævnet vurderer ud fra og ud fra det, der er i lovgivningen, siger Mette Gaarde-Fink.