Fra onsdag kan du få coronavaccine hos din læge

Tillid og praktisk nemhed

Onsdag blev aftalen indgået mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) efter statsministerens seneste pressemøde, fortæller Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark.

- Vi har længe efterspurgt muligheden, siger hun.

- Det giver rigtig god mening for især de sårbare og børn. At de bliver vaccineret, hvor de plejer at blive vaccineret.

Hun henviser til, at borgerne har en anden tillid til en læge, de kender. Derudover mener hun, at det kan blive nemmere for borgere, der bor tættere på lægehus end vaccinationscenter, samt borgere, der har udfordringer med at bestille via hjemmeside - nu kan de blot ringe til lægen, som de plejer.