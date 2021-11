Optaget på Fyn: Her er årets store julefilm

Og det er der en særlig grund til.

- Bogense kunne det, at byen havde den fuldstændig perfekte location, siger producer på filmen, Thomas Lydholm og fortsætter:

- Historien foregår på et hotel, og Bogense Hotel var en fuldstændig perfekt location, så vi kunne gå stort set lige ind og filme derinde uden at lave noget om, så det var fuldstændig perfekt.

Filmen er blevet til med støtte fra FilmFyn, der oplever, at Fyn bliver et stadigt mere populært sted at optage film.

- Fyn er blevet et center for dansk film. Skuespillere, producenter og andre kreative er glade for at komme herover. Ikke kun fordi vi hos FilmFyn støtter filmene, men også fordi de bliver taget så godt imod, siger direktør for FilmFyn, Klaus Hansen.