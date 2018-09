Pres på SDU: Belønnes for at få studerende i job

Syddansk Universitet skal ikke slippe de studerende, når de har fået deres afgangseksamen. Fremover vil SDU blive belønnet, når en akademiker kommer i job.

Det skal være slut med at have dyrt uddannede akademikere gående ledige.

Alene i Odense er 1000 akademikere ledige, og det er både spild af penge og veluddannet arbejdskraft.

Fra årsskiftet får universiteterne nu et ekstra incitament til at få ledigheden blandt de nyuddannede ned.

- Universiteterne skal fokusere på at få de nyuddannede i job, og de belønnes ud over basisbevillingen, hvis dimittender kommer i job, siger Jacob Krummes, der er afdelingsleder for SDU RIO.

Universitetetet har dog længe været sporet ind på, at det ikke er nok at give de nyuddannede en eksamen med flot fagligt indhold, men at indholdet også skal være brugbart og i brug i erhvervslivet.

- Det er et stort strategisk fokus på fakulteterne at få alle i job, og det er et arbejde, der er pågået i flere år. På vores humanistiske fakultet har vi faktisk landets laveste ledighed i øjeblikket, siger Jacob Krummes.

Han støtter den igangværende kampagne for 1500 flere virksomhedspraktikpladser i Odense.

- Vores erfaringer på SDU er, at et ophold er en aha-oplevelse både for virksomheden og den studerende, og at begge parter har noget ud af opholdet, siger Jacob Krummes.

Også Kim Voss Jensen, regionschef for Akademikernes a-kasse i Odense, mener, at virksomhedspraktik er et godt redskab.

- Men det skal anvendes rigtigt. Man skal ikke gennemføre praktikken for praktikkens skyld, der skal også være en godt match mellem den ledige og arbejdspladsen, siger han.

Han er glad for kampagnen i Odense.

- Men det er ikke en opgave, Odense kan løfte alene. Der er brug for også at inkludere Trekanområdet og Vestsjælland, siger han.

