Ti klima-anbefalinger skal ændre Odense: Sådan reagerer politikerne

Taskforce-formand: Nødvendigt at gå hårdt til værks

Ifølge Sebastian Mernild, der er prorektor på SDU og formand for Task Forcen, så er det nødvendigt med indgribende tiltag, hvis ambitionen skal lykkes.

- Hvis vi skal omstille vores samfund enten mod 70 procents CO2-reduktion - eller i det her tilfælde mod klimaneutralitet - så bliver vi nødt til at gribe hårdt fat i de virkemidler, der er. Dels kommer det til at koste penge, og dels er det noget, der er synligt for borgerne her i Odense. Ikke bare for borgerne, men også for virksomheder og organisationer.

Mobilitetsområdet - altså hvordan vi kommer fra a til b - er et af de områder, der er årsag til meget af CO2-udledningen i Odense. Derfor er det også nødvendigt, at trafikanterne kommer til at mærke indgrebene, mener Sebastian Mernild

- Det er et område, hvor vi bliver nødt til at se på, hvad der skal til, for at vi netop kan reducere udledningerne fra biltrafikken.

Odenseanerne kan fra tirsdag komme med deres egne bemærkninger til de ti tiltag på odense.dk/klima. Bidragene vil indgå som inspiration i den videre behandling af klimahandlingsplanen.