Presset af tørken: Fynske landmænd donerer afgrøder

Selvom landmændene er hårdt presset i sommerens tørkeperiode hjælper de hinanden.

De fynske landmænd er kommet på prøve under tørken, der for alvor har ramt landet. Tørken truer høstudbyttet og situationen begynder at ligne den historiske tørke fra 1992.

Men selvom det er en hård tid for landmændene, er der også lyspunkter, hvor landmændene imellem hjælper hinanden, mener formanden for Fyns Familielandbrug Ib Walter Jensen.

- Jeg oplever flere fritidslandmænd, der donerer afgrøder til andre landmænd, der har brug for det, siger Ib Walter Jensen.

Donation

En af dem, der har doneret til andre er fritidslandmand Inger Marie Jegstrup fra Aarup. Hun havde fire hektarer med økologisk græs, hun ikke selv skulle bruge i år.

- Sagen var den, at den økolog jeg plejer at levere til ikke havde brug for mit græs i år. Så tænkte jeg: 'Fedt, jorden har også godt af at få fred.' Jeg går ind for bæredygtighed, så jeg havde planlagt, at mine fire hektarer skulle have fred i år.

Men fritidslandmanden kom hurtigt på andre tanker.

- Et par dage efter så jeg et opslag fra en økologisk landmand, der desperat manglede græs til sine malkekøer. Mælkeproducenter er afhængige af at malkekøer får græs. Man skal jo hjælpe hinanden, siger Inger Marie Jegstrup.

Og fortsætter...

- Når man ser en, der mangler mad til sine køer, går det lige i landmandshjertet. Jeg ved, hvor hårdt det er at skaffe økologisk mad til økologiske dyr. Da de kom og høstede græsset var de lykkelige, siger Inger Marie Jegstrup.

Ifølge formanden for Fyns Familielandbrug er tilfældet, hvor man hjælper hinanden langt fra enkeltstående, men hjælpsomheden løser desværre ikke problemet.

- Landmændene donerer afgrøder til hinanden, hvis der er nogle, de kan undvære. Desværre er der bare flere landmænd, der mangler end der er folk, der donerer, siger Ib Walter Jensen.

