Internationale fodboldtalenter på besøg: Prestigefyldt turnering spilles på Fyn

For første gang siden 2014 skal fynske fodboldbaner til august igen lægge græs til U17-fodboldturneringen Open Nordic.

Det oplyser DBU i en pressemeddelse, hvor unionen kalder turneringen for "prestigefyldt".

Open Nordic Deltagere: Mexico Island Finland Sverige Norge Færøerne Nordirland Danmark Her spiller de: Nyborg Idrætspark Middelfart Stadion Nørre Aaby Stadion Otterup Stadion Langeskov Stadion Kilde: DBU Se mere

Dermed får det danske U17-landshold lov til at lufte de rød-hvide dragter på hjemmebane, når Danmark spiller mod Finland på Nyborg Idrætspark den 4. august.

Det glæder en af holdets fynske spillere, den 16-årige OB-spiller Gustav Grubbe Madsen, at han skal spille på fynsk hjemmebane i blandt andet Nyborg.

- Det er helt vildt fedt at skulle spille for Danmark på hjemmebane og så endda på Fyn. Der vil komme en masse familie og venner og se os spille, hvilket er fantastisk. Jeg glæder mig, siger han til DBU.

Til daglig spiller den talentfulde Gustav Grubbe Madsen, der tidligere er rygtet til forskellige europæiske storklubber, som forsvarsspiller i Odense.

Dele af turneringen har tidligere været spillet på Nørre Aaby Stadion.

Glade borgmestre

Fodboldbaner i Middelfart, Nordfyns og Kerteminde Kommune vil også blive brugt til at afvikle turneringen. Det vækker glæde hos borgmestrene i de respektive kommuner, blandt andre borgmester Kasper Ejsing Olsen (S) i Kerteminde Kommune.

- Vi tror på, at denne turnering kan tiltrække en masse besøgende på Fyn, siger han.

Borgmesteren bliver bakket op af sin kollega i Nyborg.

- Det er utrolig positivt, at vi kan arbejde sammen om at få de mange landsholdstalenter hertil for at vise sig frem på Fyn, siger Kenneth Muhs (V).

Der kommer deltagere fra Mexico, Island, Finland, Sverige, Norge, Færøerne, Nordirland og selvfølgelig Danmark.

Finalen i Open Nordic bliver spillet på Nyborg Idrætspark den 10. august.