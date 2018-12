Prins Joachim fortæller Danmarkshistorie på Nyborg Slot

Prins Joachim er i fuld gang med at lave en tv-serie om Danmarkshistorien. Prinsen er hovedfortæller i serien og rejser i øjeblikket rundt på optagelser i hele landet.

I sidste måned var han og tv-holdet en tur i Nyborg, hvor prins Joachim besøgte Nyborg Slot, der danner rammen om en stor del af fortællingen i et af seriens i alt seks afsnit.

- Jeg har altid interesseret mig for udviklingen i Danmark. Hvordan er vi kommet hertil? Hvorfra opstår det samfund, som vi alle nyder godt af? Hvem har opbygget det, og har det hele været en dans på roser? Nok ikke. Dét synes jeg er spændende, og jeg tror, at mange har det som mig. For hvis man ikke kender fortiden, så bliver man aldrig rigtig dus med nutiden, siger prins Joachim ifølge slotsprojektets hjemmeside.

Læs også Nyborg Slot får nyt tag med gammelt aftryk

Hvem er vi?

Programseriens seks afsnit stiller skarpt på, hvem vi danskere er og hvad vi er gjort af. Serien forsøger at rejse spørgsmål om, hvordan troen, magten, viden, loven, grænserne og symbolerne skabte danskerne.

Hvert afsnit har et tema, og Nyborg Slot skal indgå i afsnittet om magt. I afsnittet skal prinsen blandt andet fortælle om middelalderens danehoffer, der blev afholdt på netop Nyborg Slot.

Prins Joachims familie har været en del af danskernes identitet i mere end 1.000 år, og prinsen har derfor også Danmarks historie tæt inde på livet. Men det er nyt for Prins Joachim at indgå i arbejdet med en tv-produktion som medtilrettelægger og hovedfortæller.

- I dette projekt samarbejder jeg med professionelle tv-folk. Det er en helt ny verden for mig, og det er meget spændende, siger prins Joachim.

Programserien vises på DR K i efteråret 2019.

Læs også Østjysk savværk er leverandør til fynsk slot: Vi er pavestolte