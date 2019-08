Forsker i fremtiden: Printer miljøvenligt hus i beton

Moderne huse, som vi kender dem i dag, er bygget af store tunge betonelementer. De er hurtige og billige at opføre.

Men betonbyggeri er skadeligt for klimaet - især på grund af de store mængder cement, der går til byggeriet.

Måske er der en løsning på problemet. En lille gruppe forskere på SDU i Odense er tæt på at kunne præsentere fremtidens måde at bygge huse på. Betonelementer kan produceres af en 3D-printer.

- Vi kan minimere materialeforbruget. Vi kan øge styrken og holdbarheden. På den måde kan man sige, at vi optimerer betonens form, fortæller Roberto Naboni, der er Ph.d. og adjunkt ved Institut for Teknologi og Innovation, SDU.

Læs også Storslået udsigt: Her kan du se til Storebælt og Lillebælt

- Med 3D-print kan vi kontrollere elementernes form på måder, som ellers ville være umuligt. Det prøver vi at udnytte i konstruktionen af beton, og rykke grænsen for, hvad der kan bygges i beton, siger Roberto Naboni.

Relevant forskning

Byggebranchen står for omkring 40 procent af verdens CO2-udslip. Heraf stammer omkring syv procent fra betonproduktion.

- Byggebranchen er et traditionelt erhverv, hvor vi sådan set bygger på samme måde, som vi har gjort de sidste mange hundrede år. Derfor er det relevant, at der bliver forsket i nye måder at bygge på, siger forretningschef Christina Melvang fra Byg Fyn i Odense.

I dag er huse bygget af beton opbygget af tontunge firkantede elementer, men måske kan de i fremtiden erstattes af lette og mere organiske konstruktioner.

- Vi ved, at tingene kan gøres anderledes. Derfor kan vi imødekomme og leve op til nye krav og komme med forslag til nye byggemetoder, siger Roberto Naboni.

Et gennembrud er lige om hjørnet

Forskergruppen i Odense kan allerede nu 3D-printe bygningselementer i beton, og det vel at mærke i nye former, som minimerer materialeforbrug og pris. Et klima-gennembrud er lige om hjørnet.

- Klimakrisen er noget, vi er nødt til at handle på lige nu, siger Roberto Naboni.

Flere store fynske byggefirmaer har da også meldt sig klar. Bæredygtigt byggeri forventes at kunne skabe et nyt marked og måske endda blive en god forretning.

- Fyn er jo i forvejen kendt for robotter, og 3D-printer er jo også en type robot, så der er ingen tvivl om, at det at kunne koble den styrkeposition som Fyn har ind i byggebranchen er meget relevant, siger forretningschef Christina Melvang fra Byg Fyn i Odense.