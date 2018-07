Priseksplosion i fynsk by: Husejere ryster endelig krisen af sig

Boligpriserne stiger i Odense, og det er blot et spørgsmål om tid, før priserne spreder sig til resten af Fyn, spår chefanalytiker.

Odenses boligmarked har det særdeles godt. Priserne stiger, og ifølge chefanalytiker er det blot et spørgsmål om tid, før byens nabokommuner også mærker fremgangen.

En ny opgørelse fra Boligsiden.dk viser, at Odense nu også er blandt de blot 17 danske byer, hvor prisniveauet endelig ligger over prisniveauet i 2008 - året hvor finanskrisen startede, boligboblen brast, og huspriserne raslede ned.

I dag koster en kvadratmeter i Odense i gennemsnit 15.287 kroner. I forhold til niveauet lige inden krisen, er prisen steget med 12,5 procentpoint.

Huspriserne i Odense ligger nu 4,7 procent over førkriseniveauet.

Og man behøver altså ikke bo i Odense for at synes, at det er en god nyhed.

Det er nemlig ifølge Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea, blot et spørgsmål om tid, før prisstigningerne spreder sig.

- Der kommer et tidspunkt, hvor priserne ikke stiger mere, fordi de når et niveau, hvor folk ikke længere kan eller vil være med. Og så begynder de at se sig om i nabokommunerne. Vi har allerede set det i København, hvor priserne ikke stiger mere. Til gengæld er stiger de stadig ude i forstadskommunerne, fordi folk søger derud, siger Jan Størup Nielsen.

Der går dog nok lidt tid, før priserne for alvor begynder at stagnere i Odense, vurderer Jan Størup Nielsen.

- Hvis vi sammenligner Odense med for eksempel Aarhus, er der tydeligvis fortsat plads til prisstigninger i Odense, siger Jan Størup Nielsen.

I Aarhus koster koster kvadratmeterne nemlig i gennemsnit godt 23.000 kroner.

Prisstigningerne rammer fortrinsvis landets store byer.

- Det er det typiske billede. Det var de store byer, der blev ramt hårdest, da boligboblen brast under krisen, men det er også i de områder, hvor priserne hurtigst har rettet sig igen, siger Jan Størup Nielsen.

Krisen på afstand

Ser man på hele landet, ligger huspriserne nu over niveauet fra tiden lige inden finanskrisen i 17 ud af de 98 kommuner. For tre år siden, i juni 2015, gjaldt det blot tre kommuner.

Her lå Aalborg 8,6 procent over niveau, Skanderborg 1,9 procent over, mens huspriserne i København var 1,1 procent højere. I Aarhus havde priserne lige akkurat ramt niveauet fra før krisen.

En af årsagerne er, at vi har fået krisen på tryg afstand, lyder forklaringen fra Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

- Når vi ser, at yderligere 14 kommuner er kommet over finanskriseniveau på blot tre år, skyldes det, at boligmarkedet har været særdeles aktivt i perioden. Det skyldes hovedsageligt den lave rente, og så har vi fået finanskrisen på tilpas lang afstand til, at vi for nogle år siden igen begyndte at tro på markedet.

Hun forudser yderligere prisstigninger. Og at flere kommuner vil nå over førkriseniveau.

- Lige nu ser vi et husmarked, hvor der er grønne tal i alle regioner, når vi ser på salgspriserne, og derudover kan vi se, at efterspørgslen fortsat er stor, i det salgstiden falder. På en måned er den på landsplan i gennemsnit blevet otte dage mindre.

