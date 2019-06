Rune modtager hæder for tømrerarbejde: Priser er ikke kun til akademikere

Fredag aften lægger Odense Rådhus traditionen tro lokaler til Haandværker- og industriforeningen i Odenses medaljeuddeling.

Én af medaljemodtagerne af 24-årige Rune Elmer Pedersen, der får den fineste medale, da han har afsluttet sin udannelse med topkaraktér.

Medaljer gives til elever, som har fået topkarakter for den afsluttende svendeprøve.

Sådan får man en sølvmedalje Personer, der har afsluttet deres erhvervsuddannelse med 12 i den praktiske og teoretiske prøve, får en sølvmedalje. Der findes ikke guldmedaljer til de nyuddannede. Kilde: Haandværker- og industriforeningen i Odense

- Det er en stor anderkendelse at få. Det er noget, man har knoklet for. Det er altid en fornøjelse at få et klap på skulderen, siger han med et smil.

Udover Rune Elmer Pedersen får 111 af Odenses bedste, nyuklækkede bagere, kosmetikere og tømrere medaljer for deres afsluttende opgaver. I alt er 22 forskellige uddannelser repræsenteret.

- Det er en fed mulighed for at møde nogle nye folk. Der er mange forskellige faggrupper. Det er ligeså vel tjenere, som det er murere, og det er tømrere, forklarer han.

Læs også Astronauter skal i form på fynske motionscykler

Sammen med uddelingen af medaljer, bliver der også uddelt legater til særligt udvalgte.

Ikke kun for akademikere

Ét af formålene med arrangmentet er, ifølge foreningen bag, at prisuddelinger ikke kun skal være forbeholdt folk med lange uddannelser. Det glæder Rune Elmer Pedersen.

- Vi slider fysisk hårdt, mens akademikere slider mere mentalt. Selvfølgelig skal begge dele lønnes. Derfor synes jeg kun, det er fedt, at det er tilfældet, forklarer han.

Læs også Lugter fisken? Fynsk supernæse kan lugte dårligt mad - og stoppe madspild

Ifølge tømreren er det også vigtigt, at flere forskellige ikke-akademiske fag bliver hyldet.

- På trods af, at vi er de korte og såkaldte simple uddannelser, synes jeg det er fedt, at man stadig anerkender, vi er nogle, der har lagt en kæmpe indsats, understreger han.