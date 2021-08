Simon Kjær og lægestab modtager pris for Eriksen-hjælp

Simon Kjær og den danske lægestab modtager en pris fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for den indsats, de leverede for Christian Eriksen, da han faldt om med et hjertestop under EM.

Det oplyser Uefa på sin hjemmeside. Prisen hedder Uefa President's Award 2021.

Prisen går til lægestaben, der var tilknyttet kampen i Parken: Mogens Kreutzfeldt, Frederik Flensted, Anders Boesen, Peder Ersgaard.