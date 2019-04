Priser til Fyn ved DM i Skills

Siden 2011 har SkillsDenmark afholdt DM i Skills. Her dyster erhvervsskoleeleverne om at blive danmarksmestre inden for deres fag. Og i dag var dagen, hvor vinderne anno 2019 skulle findes.

Det blev til tre nye danmarksmestre fra Fyn. En glarmester, en tækkemand og en brolægger. En af dem er Kristoffer Bast.

”Jeg var med sidste år uden at vinde, så det var simpelthen ikke en mulighed at tabe for andet år i træk,” siger Danmarks bedste glarmesterelev Kristoffer Bast fra Vissenbjerg.

28 fynske deltagere

I år var Fyn godt repræsenteret blandt deltagerne med 28 styk. Det blev dog kun til 3 førstepladser, og det er 2 færre end sidste år.

Udover deltagerne var flere fynske folkeskoler også taget til DM i Skills. Det er nemlig kun hver 5. folkeskoleelev på landsplan, som vælger en erhvervsuddannelse.

