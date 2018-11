Millionbesparelse på vej: Private skal vaske tøj på sygehusene

Fremover skal sygehusenes vaskeopgaver løses af de to private virksomheder De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service. Det besluttede et flertal i regionsrådet mandag aften.

Regionen har hidtil selv løst opgaven gennem vaskeriet Syddanske Vaskerier. Men nu bliver medarbejderne overflyttet til de private firmaer.

Alle ansatte bevarer deres job

De Forenede Dampvaskerier skal fra 1. januar 2020 vaske for de sygehuse, der hører under Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt. Det betyder, at 90 ansatte får ny arbejdsgiver.

- Det bliver et skifte at overgå til en ny arbejdsgiver, men jeg er sikker på, at I bliver vel modtaget. Jeg er også sikker på, at jeres nye arbejdsgiver vil have fokus på fortsat medarbejdertrivsel og kvalitet i opgaveløsningen. Ligesom jeg ikke er i tvivl om, at jeres kompetencer vil blive værdsat hos jeres kommende arbejdsgiver, skriver regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

De røde stemte imod

De to private firmaer var de billigste og vandt opgaverne gennem en udbudsrunde, hvor regionen har forsøgt at undgå monopoldannelse ved at betinge sig, at et vaskeri højst kunne få tildelt to ud af de tre delkontrakter.

- Til medarbejderne på Syddanske Vaskerier vil jeg sige: I kan være stolte af det arbejde, I udfører. I har leveret varen. De sygehuse, I vasker for, er meget tilfredse med jeres arbejde. Men I er oppe imod en konkurrence, som på dette marked er benhård, siger regionsrådsformanden.

Et bredt flertal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre stemte for aftalen, mens SF´s seks medlemmer, Enhedslistens to medlemmer og Andrea Terp (S) valgte at stemme imod.

- I Enhedslisten er vi generelt imod, at private skal tjene penge på offentlige ydelser i sundhedsvæsenet, udtaler regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten.

Besparelse på 29 millioner

De to private firmaer vandt opgaven ud fra en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og opgavevaretagelse. Den samlede pris for opgaverne bliver 95 millioner kroner om året, og dermed forventer regionen at spare 29 millioner kroner om året med de nye kontrakter.

- De to vaskerier, der har vundet opgaven, kender vi rigtig godt, fordi de vasker for os i dag. Vi er glade for samarbejdet med dem, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i de nye kontrakter, siger Stephanie Lose.

Hos Enhedslisten tvivler man dog på, at besparelsen kommer i hus.

- Det er i sidste ende et politisk, ideologisk spørgsmål, men vi er meget i tvivl om de påståede besparelser overhovedet er realistiske, og hvor stor den samfundsmæssige regning bliver, siger Vibeke Syppli Enrum.

Nye uniformer

Der er ikke truffet beslutning om, hvad der skal ske med de bygninger, Syddanske Vaskerier holder til i i dag. Det samme gælder inventaret. Der kan blive tale om salg, udlejning eller anvendelse til andre formål.

Aftalerne med de private firmaer betyder også, at sygehuspersonalet får nye uniformer. Efterhånden som de nuværende uniformer bliver slidt, bliver de skiftet ud med nye. Uniformerne vil blandt andet imødekomme personalets ønsker til større sortiment, farver og god komfort. Regionens logo bliver trykt på alle overdele.