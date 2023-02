19-årig måtte vente i årevis og brugte 240.000 på hofteoperation - ny aftale er 'en stor lettelse'

Siden fulgte en række måneder med indhentning af nye henvisninger og en privat pengeindsamling til den første hofteoperation, som blev foretaget i november.

På grund af forundersøgelsen i det private var Marie-Louise Rasmussen nemlig rykket bag i køen og måtte se sig nødsaget til selv at betale de 120.000 kroner per hofte, operationen ville koste.

Nu venter hofteoperation nummer to i det private i juli, men inden da håber Marie-Louise Rasmussen, at den nye aftale vil betyde, at det offentlige vælger at betale for den.

- Jeg er kun 19 år og studerende, så jeg har ikke lige 240.000 kroner liggende. Derfor ville det være en stor lettelse for både mig og min familie, hvis det offentlige nu går ind og siger, at de vil betale hofte nummer to, siger hun.

Giver håb

Selv hvis aftalen ikke er ensbetydende med, at hun får dækket sin hofteoperation til sommer, er Marie-Louise Rasmussen glad for, at hun har været med til at sætte fokus på området i blandt andet medierne.

- Det burde ikke komme bag på sundhedsvæsenet, at der er den her form for problematik, men det er der.