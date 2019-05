Intern Venstre-strid om manglende Vollsmose-læge: - Problemerne er langt større andre steder

To fynske venstreprofiler er dybt uenige om, hvordan problemet med en manglende lægepraksis i Vollsmose skal løses - eller om det overhovedet er et problem.

Region Syddanmark har endnu engang forsøgt at få praktiserende læger til at oprette en praksis i Vollsmose - men igen uden held.

Venstres folketingskandidat Jane Heitmann, der også er partiets sundhedsordfører, mener, at det er vigtigt at få etableret en lægepraksis med adresse i Vollsmose.

Læs også Udbød lægepraksisser i Vollsmose: Ingen søgte dem

- For os i Venstre er det afgørende, at uanset hvilket postnummer man har, eller hvor man bor i Danmark, at der er en læge tæt på, hvor man bor. Blandt andet derfor har regeringen valgt at lægge midler ud, som region og kommune i det her tilfælde med Vollsmose har søgt sammen, så der også kan komme en læge i Vollsmose tæt på de mennesker, der bor her. Det er tryghed, og det er helt afgørende for os i Venstre, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.

Den udlægning giver partifællen Bo Libergren, der udover at være folketingskandidat også er formand for Udvalg for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, imidlertid ikke meget for.

- Definitionen af ’tæt på’ kan vi så tage en diskussion om. Jeg synes, at vi skal prøve at koncentrere os om at løse lægedækningen der, hvor der er de største problemer. Vores forpligtelse er at sikre, at alle borgere har to læger inden for 15 kilometer at vælge imellem. Alle borgere i Vollsmose er tilmeldt en praktiserende læge, og afstanden fra Vollsmose til centrum er ikke mere end tre-fire kilometer, siger Bo Libergren.

Venstre stemte imod

Som Jane Heitmann fortæller, har regionsrådet i Region Syddanmark vedtaget at gøre noget ekstra for lægedækningen i Vollsmose.

Men aftalen blev vedtaget uden Heitmanns eget parti Venstre, der stemte imod forslaget.

Jeg ville ønske, at vi havde nogle fynske sundhedspolitikere, der havde indflydelse Bo Libergren

- Jamen altså. Borgerne i Vollsmose de har en læge, og de kommer til læge. Så det er ikke det, der er problemstillingen. De problemer, der er i Vollsmose, er ikke noget, der løses ved at lægen er to eller tre kilometer tættere på, siger Bo Libergren.

Bo Libergren påpeger i stedet, at problemet med lægemangel er langt mere presserende andre steder på Fyn.

- Vi synes jo grundlæggende, at vi skal løse problemerne der, hvor de er størst. Og i og med at alle borgere i Vollsmose har en praktiserende læge, de kommer hos en praktiserende læge, og der er rigeligt med læger at vælge imellem i Odense, så synes vi, at lægedækningen i Faaborg, hvor der kun er én praksis at vælge imellem, er en opgave, som er mere påtrængende end at sikre en ekstra service for borgerne i Vollsmose, siger Bo Libergren.

Læs også 1.000 fynboer står uden praktiserende læge

Libergren langer ud efter sin partifælle Jane Heitmann, der udover at være fynsk folketingskandidat som nævnt også er sundhedsordfører i Venstres folketingsgruppe.

- Jeg ville ønske, at vi havde nogle fynske sundhedspolitikere, der havde indflydelse. Faaborg er det eneste område på Fyn, vi har erklæret lægedækningstruet, og der gav staten nul kroner til at etablere et sundhedshus, som faktisk er det, vi ved, der er brug for, hvis vi skal sikre lægedækningen i Faaborg fremadrettet, siger Bo Libergren.

Heitmann: - Libergren mangler indsigt

Som en del af finansloven stillede regeringen og Dansk Folkeparti i starten af maj i alt 209 millioner kroner til rådighed til en række sundhedsprojekter landet over.

Jeg er overrasket over, at Bo Libergren ikke har større indsigt i, hvordan det danske sundhedsvæsen er skruet sammen Jane Heitmann

Her fik Odense Kommune og Region Syddanmark 3,6 millioner kroner til en lægeklinik i Vollsmose, mens Nyborg Kommune fik 16,7 millioner kroner til et nyt sundhedshus.

Faaborg Kommune, som Bo Libergren nævner, søgte om at få 50 millioner kroner til et nyt sundhedshus, men fik afslag.

Jane Heitmann mener dog, at det er helt misforstået, når Bo Libergren holder regeringen og Jane Heitmann ansvarlig for den beslutning.

- Regeringen har stillet en pose penge til rådighed til sundhedshuse landet over. En række fynske kommuner søgte, og Sundhedsstyrelsen har så ud fra en faglig betragtning vurderet, hvilke projekter der skal have penge, siger Jane Heitmann, der undrer sig over Libergrens udmelding.

Læs også Vollsmose og Nyborg får millioner til læge- og sundhedshuse

- Jeg er overrasket over, at Bo Libergren ikke har større indsigt i, hvordan det danske sundhedsvæsen er skruet sammen. Vi har et armslængdeprincip, og midlerne er udmøntet på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, siger Jane Heitmann.

Det er ikke første gang, der bliver stillet penge til rådighed for sundhedshuse over hele landet. Men første gang, der blev delt penge ud, var der ifølge Jane Heitmann ikke en eneste fynsk kommune, der søgte.

- Det, syntes jeg, var ærgerligt, og derfor var det for mig en prioritet at gå i dialog med de fynske borgmestre om den her mulighed. Denne gang var der så fire fynske kommuner, der søgte, og det er jeg selvfølgelig glad for, siger Jane Heitmann.