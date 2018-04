Produktionsskole: Vi vil ekskludere elever med totalt rygeforbud

Østfyns Produktionsskole frygter, at et totalt rygeforbud vil få eleverne til at forlade skolen og droppe en uddannelse. Røg og nikotin er med til at berolige de unge, mener forstander.

Socialdemokratiet vil have et totalt forbud mod røg på alle skoler i hele landet, men det er en dårlig idé, mener Karsten Holm Jensen, der er forstander på Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Skolen har ikke totalt rygeforbud, fordi det vil få færre elever til at tage en uddannelse.

- Det vil ekskludere rigtig mange af vores elever. Der er ingen tvivl om, at blandt produktionsskoleelever er der en relativ stor andel af eleverne, der ryger - måske 40-50 procent, siger Karsten Holm Jensen til TV 2/Fyn.

- Vores opgave er at inkludere eleverne og ikke ekskludere dem. Derfor vil vi hellere tilbyde rygning under ordnede forhold frem for et forbud, forklarer han.

Dette område er kun for rygere, der ryger. Foto: Pernille Gram

Forbud vil betyde rygning i smug

Forstanderen tror ikke, at et forbud vil få færre til at ryge. Han forudser, at der i stedet for vil blive røget i krogene.

- Jeg tror ikke, de holder op med at ryge på grund af et forbud. Jeg er bange for, at vi får en skole med røg på toiletterne og jagt af eleverne her og der og alle vegne, hvor der bliver røget i smug, siger Karsten Holm Jensen.

- Jeg ønsker heller ikke en skole, hvor alle eleverne står og ryger ude på offentlig vej, og de skal derud, fordi de ikke må ryge på matriklen, forklarer forstanderen.

Produktionsskoler er anderledes end gymnasier

Det er forbudt at ryge på folkeskoler og gymnasier. Det er dog en dårlig idé at sidestille disse skoler med produktionsskoler.

Røg og nikotin er med til at berolige. Karsten Holm Jensen

- Vores unge er karakteriserede ved nogle flere problemstillinger og nogle andre typer problemstillinger, end man har på gymnasier. Røg og nikotin er med til at berolige. Så det der med bare at hive det beroligende middel ud af munden på dem, så tror jeg, vi skaber noget andet, der måske er mere problemfyldt, siger Karsten Holm Jensen.

Eleverne på Østfyns Produktionsskole må ryge i pauserne i et særligt adskilt område. Ikke-rygere må ikke opholde sig i området, og når rygerne er færdig med at ryge, skal de forlade rygeområdet.

Sådan skal de unges rygning stoppes

Forstanderen slår fast, at han ønsker, de unge kvitter smøgerne, og han mener, at dialog er vejen frem.

- Man skal have fat i dem og i dialog med dem. Vi har haft rygestopkampagner herude, og der har været en rigtig god dialog med dem, og jeg tror ikke på andet, end at vores unge i bund og grund gerne vil holde op med at ryge, siger Karsten Holm Jensen.

I Danmark ryger 16 procent af alle unge mellem 16 og 24 år. I Norge er det kun tre procent, i Island er tallet syv procent og i Sverige otte procent. Der er til trods socialdemokraternes forslag ikke politisk flertal for yderligere stramninger på tobaksområdet.