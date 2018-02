Prognose: Her kan der komme op til fem centimeter sne

Kulden har for alvor fået fat på Fyn. Flere steder er der faldet snedrys i løbet af lørdagen, og natten til søndag kan det blive til endnu mere.

Flere steder på Fyn kan man være heldig - eller uheldig alt efter temperament - at stå op til sne søndag morgen.

Det forudser vejrudsigterne fra både TV 2 Vejret og DMI.

Snevejret kommer lidt atypisk ind over Danmark fra Sverige i løbet af natten.

Enkelte snebyger har allerede givet et let drys nogle steder i landet, men der er udsigt til flere snebyger, når et lille lavtryk over det sydlige Sverige i løbet af i aften og i nat bevæger sig mod sydvest hen over den sydøstlige del af Danmark.

På Fyn kan det give en til tre centimeter sne, lokalt dog op mod fem centimeter sne, fortæller TV 2 Vejret.

Forventet samlet mængde nedbør som sne frem til søndag den 4. februar 2018 klokken 07.00. Især i Østjylland og på Fyn kan man flere steder få én til tre centimeter - lokalt op til fem centimeter. Foto: TV 2 VEJRET

Ifølge DMI bliver natten til søndag endnu en kold en af slagsen. Lørdag aften og i nat bliver det skyet med sne eller snebyger, som flere steder kan være ret kraftige, forudser DMI.

Temperaturen kommer resten af weekenden til at ligge lige omkring frysepunktet.

Ifølge DMI fortsætter kulden og frostvejret langt ind i næste uge.