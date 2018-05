Promille på langt over 2,0: Kvinde kørte gentagne gange ind i en anden bilist

En bilist er sigtet for spirituskørsel, efter hun slingrede kraftigt og gentagne gange kørte ind i en anden bilist ved Assens.

En 48-årig kvinde blev mandag aften taget for spirituskørsel. Hendes promille var på “langt over 2,0”, vurderer vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi.

- Vi får en anmeldelse om en kraftigt slingrende bil i Sandager ved Assens og Salbrovad, siger Steen Nyland.

- En anden bilist må undvige langt ude i rabatten for ikke at blive påkørt, fortæller vagtchefen.

Anmelderen kører bag den slingrende bil. På et tidspunkt stopper den berusede bilist op, vender rundt og kører gentagne gange med sin bil ind i anmelderens bil. Det sker fire-fem gange.

Læs også 27-årig død i arbejdsulykke

Bilen beslaglagt

Da politiet får fat i kvinden, er hendes promille så høj, at betjentene med det samme kan beslaglægge hendes køretøj.

Politiet må konfiskere bilen, hvis promillen er over 2,0. Promillegrænsen i Danmark er 0,5. Ifølge Steen Nyland var den 48-årige kvindes promille langt over 2,0.

Kvinden, der er fra Sjælland, er sigtet for spirituskørsel og for at bringe andres liv i fare.

Ingen personer kom noget til i forbindelse med den slingrende kørsel. De involverede biler er kommet til skade, men uden voldsomme skader.

Episoden fandt sted mandag aften, hvor politiet fik anmeldelsen klokken 21.02.