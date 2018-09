Provokunstner sælger hjemløse - En guld-hjemløs koster 250.000

Kunstneren Kristian Hornsleth vil råbe Odenses velhavende op, når han sætter hjemløse til salg. For købesummen kan man følge sin hjemløse via GPS.

Ved en særlig event i Odense onsdag aften, sætter kunstneren Kristian Hornsleth hjemløse mennesker til salg.

- Vi elsker penge mere end vi elsker mennesker. Og så tænkte jeg 'nu sælger vi de hjemløse'. Nu har jeg signet 120 hjemløse op, og så sælger vi dem til kunstsamlere, siger han.

Alle får noget ud af det, og den hjemløse får halvdelen af pengene. Så gør vi hjemløshed til en forretning. Kristian Hornsleth, kunstner

For en kvart million kroner køber man retten til at følge en af Londons hjemløse døgnet rundt via GPS i en særlig app. Med i prisen følger også et portrætfoto af den pågældende hjemløse på guldplade i størrelsen 60x40 cm.

- Alle får noget ud af det, og den hjemløse får halvdelen af pengene. Så gør vi hjemløshed til en forretning, fortæller Kristian Hornsleth.

Kunstneren har tidligere tiltrukket opmærksomhed, da han i 2006 overtalte alle 307 beboere i en landsby i Uganda til at tage Hornsleth som efternavn. For ulejligheden modtog de hver især en ged.

Læs også Rift om pladserne på herbergerne: Men fynske hjemløse skal ikke frygte frosten

For Kristian Hornsleth var det et kunstværk, der skulle sætte fokus på fattigdom. Og på samme måde anser han salgsprocessen med de hjemløse for kunst. Det skal få folks øjne op for hjemløses problemer.

- For mig er der en dybere trang til det, men jeg pakker det ind i en masse sjov og ballade. For jeg ved, at hr. og fru Danmark og hr. og fru England ikke tænder på en eller anden dyb teoretisk samtale omkring social ulighed. De skal have den lige i smasken. Og når vi har dem lige på attention span, så får de sådan én der, ikke, siger han og viser en hård knytnæve.

Kampagnevideoen for salget af hjemløse kan ses her.

Artiklen fortsætter under videoen.

Hornsleth Homeless Tracker - Introduction Buy a Homeless

Salgsararrangementet i Odense foregår på restauranten Gastroteket, hvor Lena Bech Rasmussen er medindehaver. Derudover er hun selv socialrådgiver. Hun kan ikke se nogen etiske problemer i at sælge hjemløse.

- Nej, det kan jeg ikke se, for den hjemløse får halvdelen af pengene. Og det spændende er så at følge, hvad der sker med den hjemløse. Kan de så bevæge sig op fra hjemløshed og dyb fattigdom, spørger Lena Bech Rasmussen.

Hun bakker helt op om Hornsleths ide, men hun er samtidig spændt på, hvordan andre tager imod den.

- Er Odense klar til Hornsleth? Jeg vil da sige det på den måde, at jeg håber, der er mennesker, der er klar til at bidrage.

Udover guld-udgaven af en hjemløs til 250.000 kroner, kan man købe en sølv-hjemløs for 5.500 kr. Den pris giver dog ikke adgang til GPS-tracking.

Se tv-indslaget, hvor TV 2/FYN mødte kunstneren til en snak om salg af hjemløse.