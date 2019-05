Mette Frederiksen i nyt udspil: Psykiatrien skal have 500 millioner mere hvert år

500 millioner kroner.

Så mange ekstra penge skal psykiatrien have hvert år. Det mener Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet.

- Jeg vil vurdere, at vi skal bruge cirka skal bruge en halv milliard mere om året på psykiatrien for at leve op til det efterslæb og de udfordringer, der er i psykiatrien, forklarede den socialdemokratis statsministerkandidat under en spørgetime på Storms Pakhus i Odense, som var arrangeret af TV 2/Fyn og Fyens Stiftstidende.

Ifølge Sundheds- og Ældreministieriet blev der i 2018 brugt omkring ti milliarder kroner på psykiatrien i Danmark.

Mette Frederiksens ønske kom frem, da en bruger spurgte, hvordan hun vil håndtere de udfordringer, som psykiatrien står overfor.

Skal følge befolkningens udvikling

- Der er blevet nedlagt en del sengepladser i psykiatrien. Og jeg kan godt mærke, at der nogle, der bliver udskrevet, selvom de ikke er færdigbehandlede, forklarede hun.

Det vil statsministerkandidaten rette op på med ekstra penge.

- Vi bliver nødt til at sikre, at patienterne får mere tid i psykiatrien, inden vi udskriver dem igen, sagde Mette Frederiksen til spørgetimen.

Så du er klar til at give flere penge til psykiatrien?

- Ja, vi kommer ikke uden om, at der i de kommende år skal bruges flere penge på sundhedsvæsnet inklusiv psykiatrien.

Ifølge Socialdemokraitets formand skal Sundhedsvæsnet være klædt på til flere ældre og flere børn. De såkaldte demografiske udviklinger. Og det kræver flere penge, hvoraf 500 millioner skal prioriteres til psykiatrien.

