Tag ja-hatten på: Psykolog giver gode råd om skolestart

Nogle fynske børn er allerede startet i skole, og for andre går det løs i den kommende uge.

For de nye 0. klasse-børn bliver det et skifte fra masser af larm og leg i børnehaven til mere faste rammer bag et skolebord.

Børnepsykolog Rasmus Alenkær har samlet et par gode råd til forældrene, der kan forberede børnene – og ikke mindst forældrene - på skiftet og den nye hverdag.

Læs også Folkeskoler ringer på hos nye skolestartere

- Tag ja-hatten på, og lad det være den festdag, det skal være. Hvis børnene har nogle bekymringer, som de giver udtryk for, så lyt til dem. Lad være med at affærdige dem og sige ’det går nok alt sammen’, men spørg ind til, hvad barnet rent konkret er bekymret for, siger Rasmus Alenkær.

Han forklarer, at det ofte er små ting, som børnene er bekymret over – for eksempel hvor de skal sidde i klassen eller hvordan man får noget at spise.

- Og det plejer altså at gå stille og roligt alt sammen. Men hvis barnet har en oplevelse af, at det er noget, man kan tale med sine forældre om derhjemme, så falder de ofte til ro i det, siger psykologen.

Uro og støj generer

Han peger især på skiftet fra den ofte støjende og højtråbende børnehaveadfærd til skolens strukturerede talen efter tur som en udfordring.

Derfor opfordrer han især både børn og forældre til at tale om det og øve det hjemme i trygge rammer.

Læs også Nanna kæmpede for at udskyde datterens skolestart: - Jeg kender mit barn bedst

- Der er en ting, som betyder rigtig meget ude i folkeskolerne i øjeblikket. Det er uro, støj og forstyrrelser. Hvis man på nogen måde derhjemme kan hjælpe børnene med at forstå, at det ikke er okay at afbryde, og det er ikke okay at larme hele tiden, at man lige praktiserer ro og fokus, så vil det være noget, som børnene i høj grad kan profitere af. Ikke alene det enkelte barn, men alle børn i folkeskolen, siger Rasmus Alenkær, der understreger, at det er noget, som børnene også selv efterlyser.

- Så ro på og ikke for mange afbrydelser, heller ikke derhjemme. Det vil faktisk gøre det rigtig godt for børnene.