Publikum har usædvanlig rolle i forestilling

Kunstnerkollektivet Act of Vision er i disse dage ved at lægge sidste hånd på teaterstykket “Nytårsaften” på Momentum i Odense.

Undervejs kan interesserede møde op og komme med input til forestillingen.

- Det er ikke en normal ting, at vi inddrager i processen så tidligt. Det er for at åbne lidt op bag de lukkede døre og vise, hvad der sker i et kreativt rum, siger kunstnerisk leder Henrik Blauner.

- De seneste to uger har der været mennesker, som har været med til at udvikle alt fra tekst til pr, siger Henrik Blauner.

En af dem, der har været med i løbet af processen, er Maria Rode Olsen.

- Jeg er med til at forme forestillingen, fortælle, hvad jeg ser, og komme med forslag til forbedringer, siger Maria Rode Olsen.

Hvorfor dedikerer du timevis af tid til andres teaterstykke?

- Jeg synes, det er vildt spændende og vildt sjovt. Jeg elsker at se teater, men jeg har aldrig rigtig fået lov til at være med i prøverummet. Det er meget spændende at se, hvor ofte de snakker tingene igennem, siger Maria Rode Olsen.

Der er premiere på “Nytårsaften” i starten af august.