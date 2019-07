Tredimensionelt sommerteater: Publikum skal bevæge sig for at se det hele

Den Fynske Landsby danner rammen om et levende stykke teater, der flytter sig igennem landsbyen. Teatret hedder "H.C. Hvem...?" og kan lige nu opleves i Den Fynske Landsby.

Teaterstykket er skrevet direkte til Den Fynske Landsbys omgivelser, og publikum bliver derfor trukket med rundt blandt gårde og huse.

Denne særlige aktive form for teater, kræver noget særligt af skuespillerne.

- Det er en meget levende forestilling. Man har ikke den samme form for fokus, som i et teater, hvor der er lys og sikre trygge rammer. Hele verden er jo helt åben til alle mulige andre indtryk. Så man skal virkelige gribe publikum og være der med dem, siger skuespiller Malte Frid Nielsen.

Malte Frid Nielsen er opvokset i USA, hvor han også har taget sin skuespiller uddannelse. Men det er noget særligt, at spille i de fynske rammer.

- Der er et andet historisk perspektiv her, som man får lov til at gå rundt i og spille skuespil i, siger Malte Frid Nielsen.

Tredimensionel kulisse

Stykket er skrevet af Jesper Dupont, der selv har spillet teater ad flere omgange i Den Fynske Landsby. For ham var noget af det vigtigste, at få publikum rundt i området, så man ikke kun oplever én scene.

- Der er så mange kulisser, jeg kunne ikke ønske mig en bedre kulisse end herude. Det er ikke endimensionelt. Det er tredimensionelt sanseligt. Vi har alle dufte og lyde med, og det kan man ikke få nogen andre steder. Så jeg kan bruge endnu mere af det, Den Fynske Landsby har at byde på, på den her måde, siger Jesper Dupont, der er instruktør og manuskriptforfatter på stykket.

Hele forestillingen tager tre kvarter, og skal man opleve det hele - så bliver man nødt til at følge med rundt i landsbyen.

- Det er ikke noget jeg har prøvet før. Det er nyt og noget andet, siger Kirsten Kruuse fra Allested-Vejle, der er inde og se forestillingen mandag eftermiddag.

Og selvom man ikke bare kan nøjes med at se, men også skal bevæge sig, så lyder det til, at publikum godt kan lide den levende form for teater.

- Jeg går ikke så godt, men at vi skal gå rundt sådan her fra sted til sted, det synes jeg bare er super godt, siger Lonnie Hansen fra Odense.

Legende fantasi for børn og voksne

Forestillingen har hentet inspiration fra blandt andet Monty Python og traditionelt gadeteater, som man kan opleve i blandingen af humor og eventyr.

- Det har været vigtigt for mig at skabe en forestilling, som er for hele familien. Både børn og voksne. Og samtidig en forestilling som hylder fantasien og legen. Så meget i vores hverdag er skåret ud i pap for os, fordi underholdningen på tv og nettet ikke efterlader noget til vores meddigtningsevne, og ofte stjæler vores fantasi. Herude på de toppede brosten kan vi lege, og forestille os, hvordan det var at leve dengang “i gamle dage” og lade os overraske og føre med ind i de eventyr, vi troede, vi kendte så godt, siger Jesper Dupont.

Forestillingen vises dagligt - undtagen lørdag - alle ugens dage i hele juli og august fra klokken 11.30 og 13.30.