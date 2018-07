Publikum udebliver fra kunstuge

Lige nu udstiller 46 forskellige kunstnere alt fra billedkunst til skulpturer til ArtWeek, der netop er flyttet til Odense. Men det går ikke helt som ønsket.

I år er det så 46 forskellige kunstnere der udstiller alt fra billedkunst til skulpturer. Derudover har kunst festivalens gæster også mulighed for at se kunstnerne arbejde og lave deres egne stenskulpturer.

Men arrangementet lider i år lidt under konkurrencen fra den varme sommer udenfor.

Vejret har været noget af en mavepuster for arrangøren bag den kunstfyldte uge, Michael Grønlund.

- Besøgstallet er lavt og det kan vi mærke på grund af det varme vejr. Det kommer måske ikke til at hænge helt sammen økonomisk. Det må vi deale med bagefter. Men vi håber på, at den sidste del af ugen bringer økonomien op, hvor vi gerne vil være, siger Michael Grønlund.

Ambitioner om en større fremtid

Michael Grønlund startede for syv år siden sammen med sin kone. Det er første gang ArtWeek finder sted i Odense. Siden 2011 har kunstugen holdt til i Kerteminde, men et ønske fra arrangørerne om at vokse har flyttet festivallen til Odense.

46 internationale kunstnere er blevet særligt udvalgt til at udstille på ArtWeek, der lige nu og frem til 4. august står i kunstens tegn.

Og selvom fremmødet indtil videre ikke har været prangende, tvivler arrangøren ikke på kvaliteten af udstillingen.

- Det eneste jeg kan sætte et lille minus ved er besøgstallet på grund af den ekstreme varme. Oplevelsen har været fantastisk indtil videre. Kunstnerne er særligt udvalgte, og udstillingerne er delikat opstillet. Jeg kan ikke tage det personligt. Jeg ved, at vi har leveret en rigtig god udstilling. Kunstnerne leverer nogle gode kunstværker, og så kan vi ikke gøre mere, siger Michael Grønlund.

Ikke alle er skræmt

Selvom vejret, ifølge arrangøren har været årsagen til et færre antal besøgende er det ikke alle, der er skræmt væk af varmen.

Tom Dølner besøger Artweek hele ugen, og han mener ikke, at varmen en er undskyldning for ikke at komme til arrangementet.

- Jeg er geolog og vant til varme lande. Jeg skal prøve noget, jeg kun har prøvet en gang før i mit liv – nemlig at bygge i sten. Jeg har siddet foran min skærm meget af mit liv. Nu vil jeg bruge hænderne, siger han.

Tom Dølmer er taget forbi Artweek for at hugge i sten alle syv dage.

- Jeg er her for at file i sten. Jeg kan love for, at man sover godt om natten, når man sidder her og har banket og slebet hele dagen. Det er en stor fornøjelse, siger han.

Artweek findes på havnen i Odense fra 28. juli til 4. august på DOK5000.