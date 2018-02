Pytlicks piger kæmper sig til uafgjort mod tophold

Odenses håndboldkvinder fik 24-24 ude mod topholdet København og rykker op på ligaens andenplads.

Håndboldkvinderne fra Odense kæmpede sig torsdag til det ene point ude mod Københavns tophold i landets bedste række.

Med ti sekunder tilbage udlignede Mette Tranborg til slutresultatet 24-24 for de fynske gæster.

I slutfasen var der intet, der tydede på, at Jan Pytlicks Odense-hold skulle få point med hjem fra hovedstaden.

Københavnerne havde med to et halvt minut tilbage bragt sig foran med 24-22 og lå til at tage sejren i en afvekslende forestilling med skiftende føringer.

København var foran i det meste af første halvleg og gik til pause foran 14-12, men Odense kom bedre ud til de sidste 30 minutter.

Pytlick kunne fra sidelinjen se sit hold bringe sig foran 20-18, inden København slog tilbage og var foran med to i slutfasen.

Da Mette Tranborg med ti sekunder tilbage fik udlignet til 24-24 for fynboerne, var der fortsat tid til en sidste chance til hjemmeholdet. Men svenske Jenny Alm brændte på Althea Reinhardt i Odense-målet.

København topper ligaen med 31 point foran Odense med 25 point.