Pytlicks tropper debuterer i CL med nederlag på udebane

Odense Håndbold indkasserede et nederlag, da klubben debuterede i Champions League lørdag.

Her var Jan Pytlicks tropper på besøg i Montenegro, hvor Buducnost tog imod.

Hjemmeholdet vandt kampen 31-28 i holdenes første gruppekamp i turneringen, som samtidig var den første nogensinde for Odense.

Gæsterne halsede efter i det meste af første halvleg, hvor det aldrig lykkedes at få kontakt til Buducnost.

4-6 blev til 4-8 og 6-9 efter et kvarter for Odense, inden Nadia Offendal reducerede til 9-11 på et straffekast med ni minutter igen af halvlegen.

Herefter gik det i den forkerte retning for Odense, der indkasserede fire mål i træk og var bagud 9-15 med tre minutter igen af første halvleg.

Odense savnede aggressivitet og overblik i den periode, men en fræk scoring fra fløjen af brasilianske Jessica Da Silva Quintino gav lidt opmuntring.

Efter en sen scoring af Mette Tranborg et halvt minut før pausen var Odense på vej til at holde sig nogenlunde inde i opgøret.

Det forblev dog ved drømmen, da Odense indkasserede en scoring i de sidste sekunder, og hjemmeholdet dermed var foran 17-12 ved pausen.

Specielt Djurdjina Jaukovic voldte problemer med sine fem scoringer i første halvleg for hjemmeholdet.

Odense indledte med at indkassere mål umiddelbart efter pausen, men så leverede gæsterne tre scoringer i træk og fik nogenlunde kontakt ved 15-18.

Nadia Offendal reducerede på et straffekast til 17-19, og opgaven forekom ikke umulig.

Odense var bedre med, men holdet formåede ikke for alvor at ryste Buducnost, som med et kvarter tilbage af kampen stadig var foran.

Det blev 22-18 til hjemmeholdet, og derfra formåede Odense ikke at hale afgørende ind, og Odense måtte derfor se sin første optræden i turneringen ende med et nederlag.