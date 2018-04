Quiz om fodsvamp og ørevokspropper: Hvornår ringer du til lægevagten?

Brug lægevagten med omtanke. Det er budskabet i en kampagne fra Region Syddanmark, der skal få os til at tænke os om en ekstra gang, inden vi ringer til lægevagten for at få kodimagnyl på recept.

Hvis du løber tør for p-piller, eller den der ørevoksprop giver susen for ørene, så er det måske ikke ting, der er så akutte, at du absolut skal ringe til lægevagten.

Men ifølge Region Syddanmark oplever lægevagten netop mange af den slags opkald.

- Vi har alle en interesse i, at man kan komme hurtigt til lægevagten, hvis man har akut brug for hjælp. Og når man ringer ind med ørevokspropper, fornyelse af p-pille-recepter og lignende, kan man skabe længere telefonkø for de mennesker, der sidder med noget akut og alvorligt, siger Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

I 2016 fornyede lægevagten i Region Syddanmark eksempelvis 2.006 recepter på p-piller, 1.247 recepter på Panodil og Kodimagnyl og 313 receptfornyelser på stofskifte-medicin.

Plastre med budskab

Derfor relancerer regionen nu en kampagne fra 2017 for at mindske mængden af opkald, der kan vente til ens egen læge har åben igen.

Politikerne tager ud i en række storcentre, hvor de deler chokolader og plastre med budskabet trykt på.

- Den her gang vil vi rigtig gerne ud og have dialogen med borgerne om, hvornår man bør ringe til vagtlægen. Det vigtigste er jo, at man lige overvejer, om det kan vente, til ens egen læge har åbent igen. Og den snak kan vi altså få ude i de forskellige storcentre, siger Bo Libergren.

Lægevagtskampagnen blev første gang lanceret i sommeren sidste år, og den var med til at få antallet af telefonrecepter til at falde.

På Fyn kommer politikerne med plastre og chokolader den 5. april mellem klokken 15 og 17 i Rosengårdcentret.

