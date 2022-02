Natteravne efter tragiske sager: Lav aftaler og spørg om hjælp

- Og nu hvor der kommer to nye "generationer" ud, som måske ikke har været så meget i nattelivet, så synes vi, det var relevant at komme med nogle gode råd til, hvordan man færdes sikkert i nattelivet, siger han med henvisning til de unge mennesker, der er fyldt 18 under coronapandemien, hvor nattelivet har været lukket.

Aftaler og hjælpsomhed

Konkret råder de forældre til at lave klare aftaler med deres børn om, hvordan de kommer hjem fra byen, og at man tilbyder at hente eller giver penge til en taxa.