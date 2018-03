Rådet for Sikker Trafik: Kun en tåbe frygter ikke tågen

Tågen har lagt sig som en dyne over Fyn, og det er farligt, især når bilisterne ikke kører, som de skal.

Når det er tåget eller mørkt, er der alt for mange bilister, der kører rundt uden lys i baglygterne.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at hele 74 procent af bilisterne på Fyn, inden for de seneste tre måneder har mødt en bil med slukkede baglygter. Men det er ikke det eneste problem.

Tågen skal respekteres

Hastigheden skal sænkes, særligt når der er tåget. Ifølge Jesper Sølund, der er dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik er det største problem, at folk ikke tilpasser sig vejrforholdene.

- Når det er tåget bliver sigtbarheden dårligere, og derfor er det vigtigt, at sætte farten ned. Det glemmer mange bilister desværre, og det er det største problem og noget af det, der forårsager flest uheld, siger Jesper Sølund.

Han mener, at tågen skal tages seriøst, lige så seriøst som glat føre, eller når der kommer sne og is på vejene.

- Kun en tåbe frygter ikke tågen. Det er netop nu, på denne årstid at blandingen af varme og kulde danner tåge, det er lige så farligt, som i frostvejr. Sigtbarheden varierer, men det er vigtigt at køre efter vejrfoldene. Man skal eksempelvis være særligt opmærksom og sætte farten ekstra ned, hvis man kommer ud på den anden side af en tunnel. I tunnelen er sigtbarheden god, men man kan møde tåget eller diset vejr, når man kommer ud på den anden side, fortæller Jesper Sølund.



Selvom moderne biler i høj grad er automatiserede, skal man altså stadig huske at tjekke, om bilen tænder baglyset af sig selv. Det handler nemlig om sikkerhed, for det er ofte meget sværere for andre bilister at få øje på en bil med slukkede baglygter, og det skaber farlige situationer. Det er vigtigt, at bilisterne husker at tænde baglyset for sikkerhedens skyld, og så kan de samtidig spare en bøde på 1.000 kroner.

* Informationerne er hentet fra Rådet for Sikker Trafik



* Informationerne er hentet fra Rådet for Sikker Trafik

På mange nyere biler, der er blevet solgt inden for de seneste fem til syv år, tænder kørelyset i baglygterne ikke automatisk. Fordi det bunder i et ønske om at gøre bilerne mere energieffektive og spare CO2.

Hvis man har en bil, der ikke automatisk tænder baglygterne, anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at man får det løst permanent. Hvis man selv skal tænde kørelyset bagpå, og har en tendens til at glemme det, kan man ofte få værkstedet til at indstille bilen sådan, at den tænder baglygterne automatisk, så snart motoren startes. På den måde er der ingen risiko for at glemme det, og man forbedrer sin egen og medtrafikanternes sikkerhed.

- Du gør opmærksom på, at vedkommende foran dig har glemt at tænde sine tåge- eller baglyter ved at blinke med lyset. Så er det formentlig fordi, ens bil er helt mørkelagt bagpå, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik.

Forskel på biler

Nogle værksteder skal have omkring 1.500 kroner for at tænde baglyset permanent, mens andre værksteder nøjes med et mindre beløb på små hundrede kroner, hvis man eksempelvis får det gjort i forbindelse med et serviceeftersyn på sin bil. Typisk kræver det bare en justering i bilens computer, men det afhænger af den konkrete bil.

Nye biler, som er godkendt efter den. 30. juli 2016, er der en lyssensor, der sørger for, at både for- og baglygter tændes automatisk, når der er mørkt eller tåget.

Problemet med de slukkede baglygter vil dermed løse sig selv i takt med at bilerne bliver skiftet ud over tid.

