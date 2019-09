Nye oplysninger om dødsfald: Rådmand er klar til at undskylde

Ældre- og Handicapdirektør i Odense Kommune, Gitte Østergård, har i weekenden igangsat en ekstern redegørelse, efter der er kommet nye oplysninger i dødsfaldet på Fangelvej i Odense. Oplysningerne kommer efter den redegørelse, hun gav i torsdags.

- Det kan jeg kun bifalde. Jeg synes, at det er dejligt, at vi får et eksternt firma til at undersøge sagen, så vi kan komme helt til bunds, fortæller rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune Søren Windell (K).

Odense Kommune placerede ansvaret for det tragiske dødsfald hos tre medarbejdere, der sidenhen er blevet fyret.

Læs også Tre ansatte fyret: Mor fandt sin datter død på botilbud

- Jeg håber, at undersøgelsen og det tilsyn, der kommer, vil give klarhed over, hvem der har ansvaret. Og skylder vi nogen en undskyldning, skal jeg gerne være den første til at give den, siger Søren Windell.

Tre måneder efter

Da den 50-årige kvinde i maj blev fundet død af sin mor på Fangelvej, arbejdede personalet på botilbuddet efter medicininstrukser, som både ledere, en kommunal ansat socialoverlæge og sygeplejersker i Odense Kommune vidste var forældede.

Otte måneder før dødsfaldet blev der lavet en aftale mellem ledere og sygeplejersker i Odense Kommune om, at de mangelfulde medicininstrukser, som personalet altså arbejdede efter på tidspunktet for kvindens død, skulle fjernes og erstattes af de anvisninger, som man kan finde på internetportalen medicin.dk.

Læs også Fangelvej: Ledere vidste, at medicininstrukser var forældede

Nu tre måneder efter har de oplysninger fundet vej til Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Det er jeg kritisk overfor. Det havde jeg gerne set, at vi have fået at vide noget før, inden vi tog stilling til det og placerede ansvaret, siger Søren Windell og forklarer, at han imødeser den undersøgelse, der nu skal laves.

Den eksterne undersøgelse skal hjælpe til at kortlægge hele forløbet omkring dødsfaldet.

- Nu skal vi til bunds i sagen

Der har været stor uklarhed over, hvem der står med ansvaret for dødsfaldet.

Læs også SIND-formand efter dødsfald: - Jeg er rystet og vred på vores medlemmers vegne

- Jeg håber, at undersøgelsen og tilsynet kan givet klarhed over, hvor ansvaret skal være placeret. Så kan vi tage ved lære af den her sag og undgå, at det sker i fremtiden, forklarer Søren Windell.

For en uge siden bakkede Søren Windell Gitte Østergård op, da ansvaret blev placeret hos de tre medarbejdere. De nye oplysninger vender det hele på hovedet.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke har fået alle oplysninger, inden vi går ud og siger noget. Nu vil vi gerne have de nye oplysninger undersøgt til bunds, siger Søren Windell.

Han er overrasket over, at oplysningerne først når frem til forvaltningen nu.

- Jeg havde regnet med, at når vi tager så alvorligt et skridt, at vi har alle oplysninger på bordet. Det har vi ikke haft. Nu skal vi til bunds, understreger Søren Windell.

Læs også Efter dødsfald på botilbud: Politiker kræver systematisk afdækning af medicinhåndtering

Se hele interviewet med rådmand Søren Windell (K) her: