Rådmand i sagen om angstramte Kamma: - Jeg slog ikke i bordet

Rådmanden skrev mandag i denne uge til 22-årige Kamma Lindholt.

Det fremgår klart af brevet, at rådmand Brian Dybro (SF) ikke er tilfreds med den måde, forvaltningen har behandlet Kamma Lindholt på. Ej heller bakker han op om, at det ville være en god ide at sætte en stopper for hendes uddannelsesforløb.

Han skriver:

Det er vigtigt for mig, at alle behandles med respekt. Jeg vil gerne beklage, at det ikke er lykkedes i dit tilfælde. Det er vigtigt for mig, at når forvaltningen siger A, må den også sige B. Jeg håber og tror, det bør være muligt at finde en løsning, så du kan fortsætte på din HF.

Rådmandens brev til Kamma Lindholt af 10. december 2018

Alligevel afviser rådmanden, at det var efter pres fra ham, at forvaltningen besluttede sig for at ændre indstilling og give Kamma Lindholt mulighed for at få sin studenterhue.

- Vi politikere er glade for, når nogen gerne vil fremstille os som handlekraftige. Men jeg kan sige, at det faktisk er en dialog, som foregår med forvaltningen i god ro og orden, og alle synes jo, at det her er den mest fornuftige løsning. Det er jeg faktisk tilfreds med, siger Brian Dybro (SF).

Så du har ikke været nede og slå i bordet?

- Nej, jeg slår ikke i bordet.

Forvaltning banket på plads

Brevet er ellers forfattet dagen før, Kamma Lindholt var indkaldt til møde med forvaltningen.

Et møde som førte til, at kommunen ændrede indstilling og alligevel gerne ville lade hende færdiggøre den HF, som hun med et gennemsnit på 11,7 er halvvejs igennem.

Vi lærer, at når man har sagt A, så er god forvaltningsskik, at man også siger B Jane Findahl, Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Rådmandens besked om, at når forvaltningen siger A, må den også sige B, var da også blevet hørt af koncernchef Jane Findahl, som stillede op til interview tirsdag eftermiddag.

- Vi lærer, at når man har sagt A, så er god forvaltningsskik, at man også siger B.

Og det er I først blevet opmærksomme på nu?

- Nej, det har vi også gjort i stor stil, men her er nogle få sager, hvor vi ikke har gjort det … - eller én sag, hvor vi ikke har gjort det, sagde Jane Findahl.

Jane Findahl afviste samtidig fuldstændig, at det har påvirket Beskæftigelses- og Socialforvaltningens afgørelse, at sagen få dage forinden havde været omtalt hos TV 2/Fyn.

- Det er overhovedet ikke, fordi TV 2Fyn har beskæftiget sig med den her sag.

Se eller gense herunder hele indslaget om Kamma Lindholt - og om, hvordan Odense Kommune i ellevte time besluttede at lade hende fortsætte på for-revalidering til HF på nedsat tid:

