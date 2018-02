Radikal Leder fik afkræftet Vollsmose-fordomme: - De fleste er jo glade for at bo der

Tre dage i Vollsmose lærte den radikale toppolitiker Morten Østergaard en masse ting om både bydelen og de mennesker, der bor der.

Den radikale leder, Morten Østergaard, flyttede i onsdags ind i Lærkeparken i Vollsmose. Toppolitikeren ville blive klogere på, hvordan folk lever i et boligområde, der er med på regeringens ghettoliste.

I onsdags var han med til et bestyrelsesmøde i afdelingsbestyrelsen i Lærkeparken, og han besøgte en lektiecafe på Vollsmose Bibliotek.

Der er alt for mange, der ikke har et arbejde, men de fleste er jo faktisk rigtig glade for at bo der Morten Østergaard

Torsdag mødtes han med et tidligere bandemedlem, som er kommet ud af miljøet og er blevet gadeplansmedarbejder i Odense Kommune. Morten Østergaard benyttede også besøget i Vollsmose til at komme til boksetræning i den lokale klub.

- Jeg har lært, at der er rigtig mange, der er rigtig glade for at bo i Vollsmose, og som har svært ved at genkende det billede, der bliver tegnet af området. Når man så har fået talt om det, kan alle også godt kan se, at der er en hård kerne, hvor der er problemer - og at vi er nødt til at sætte hårdere ind over for dem, for de får lov at ødelægge det for alle de andre, siger Morten Østergaard.

Dreng gjorde stort indtryk

Der var også flere ting på besøget i Odensebydelen, der kom bag på den aarhusianske folketingspolitiker.

- Det gør et kæmpe indtryk på mig, at den niendeklasses-elev, som også gav mig en ordentlig omgang i bokseringen, også sagde, at havde det ikke været for den boksetræning, så kunne det lige så godt have været ham, der var i politiets søgelys, fordi han var kriminel.

- Et bandemedlem, der nu er kommet ud på den anden side, fortalte at der i to år ingenting skete, efter han var blevet smidt ud af skolen. Der er nogle alarmklokker dér, og vi skal være meget mere konsekvente. Når politiet første gang får fat i de unge, skal de opleve, at der altså godt kan føres sager med det samme. Så kan vi godt få fat meget tidligt om nogle af de problemer, der ellers bliver til de her helt vilde forbrydelser, som vi ser, og som ingen kan leve med, siger den radikale leder.

Morten Østergaard afviser, at besøget i Odenseghettoen hjalp ham til at få bekræftet nogle af sine fordomme om områder som Vollsmose.

Tvært imod, faktisk.

- Jeg fik fordomme afkræftet. Jeg tror også, at jeg led under den her forestilling om, at folk i Vollsmose var lidt triste, og det er de fleste altså ikke. Der er alt for mange, der ikke har et arbejde, men de fleste er jo faktisk rigtig glade for at bo der, siger Morten Østergaard.

- Jeg har i dag (fredag, red.) spist frokost med nogle ældre mennesker, der har boet der i 30 og 40 år, og også de er trætte af, at deres boligområde skal portrætteres af en hård kerne af folk og nogle bandeuroligheder, som de synes er en opgave for politiet, og som ikke skal ligge dem til last, siger Morten Østergaard.

Vil tættere på

Hans håb med besøget i Vollsmose var at få nogle af beboerne i rigtig samtale, noget som han mener er vanskeligt med kameraer og journalister på slæb.

- Jeg vil meget gerne tættere på virkelighedens problemer, og jeg tror, vi skal blive bedre til at lytte til beboerne, hvis vi skal løse deres udfordringer, siger Morten Østergaard.

Den politiske leder for Radikale tager efter to en halv dag i Odense nu videre til et lignende besøg i Gellerupparken i det vestlige Aarhus.