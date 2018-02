Radikal profil i hård kamp om at blive spidskandidat

Det tidligere folketingsmedlem og mangeårige folketingskandidat for Radikale Venstre på Fyn Camilla Hersom kommer mandag til at kæmpe hårdt for at blive partiets spidskandidat.

Efter at være røget ud af Folketinget, da Radikale Venstre mistede deres mandat ved valget i 2015, er Camilla Hersom klar til at gøre comeback. Radikale Venstre i Odense har mandag aften indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Partiets skal finde deres fynske folketingskandidater og spidskandidat forud for det folketingsvalg, der kommer senest i juni til næste år. Camilla Hersom håber, at hun igen kan blive partiets spidskandidat.

- Jeg håber og tror på, at det bliver mig, og så handler det efterfølgende i valgkampen om at overbevise fynboerne om, at de ikke kan leve uden et radikalt medlem af Folketinget på Fyn, siger Camilla Hersom.

Men Camillla Hersom er i hård konkurrence om at blive partiets spidskandidat med flere andre radikale profiler.

Det er blandt andre tidligere minister Rasmus Helveg Petersen og den unge overraskelse ved kommunalvalget, Anne Skau Styrishave, der nær slog rådmand Susanne Crawley i kampen om partiets mandat i Odense Byråd.

Camilla Hersom ser den hårde konkurrence som et udtryk for, at partiet ikke mangler talent.

- Vi har hver især noget at byde på. Det er en fordel for partiet og dem, der stemmer radikalt, mener hun.

I sammenligning med de andre kandidater ser Camilla Hersom især sin erfaring, blandt andet fra sine fire år i Folketinget, som en af de ting hun har at byde på.

- Jeg har arbejdet med politik i hele mit liv og har erfaring fra mange forskellige sager, der er super relevante for Radikale Venstre, fortæller Camilla Hersom.

Traf valget hurtigt efter

Den hårde konkurrence har dog ikke haft indflydelse på Camilla Hersoms valg om at genopstille Hun var efter valget i 2015 afklaret med, at hun ville kæmpe for at komme tilbage i Folketinget.

Hun håber, at ihvertfald en fjerdedel af medlemmerne møder op, så partiet ender en spidskandidat med soldi opbakning.

Valget af folketingskandidaten er blevet fremskyndet, da Bjørn Bjerregaard og Mathias von Jessen begge har valgt ikke at genopstille. Udover Rasmus Helveg og Anne Skau Skyrishave stiller også Kim Lei-Jensen og Søren Hillers op som kandidater ved den ekstraordinære generalforsamling.

