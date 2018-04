Radikale: FV-kandidater ud i forlænget spilletid

Der var dødt løb mellem kandidaterne Rasmus Helveg Petersen og Gitte Madsen, da partiets medlemmer på Sydfyn onsdag aften skulle stemme om rækkefølgen på stemmeseddelen.

Generalforsamlingen i Svendborg-Langelandkredsens Radikale Venstre bød på uafgjort mellem de to kandidater, der havde meldt deres kandidatur til posten som kredsens folketingskandidat.

Ved mødet skulle medlemmerne stemme om, hvem af de to kandidater, der skulle stå øverst på listen. Men de to kandidater, Rasmus Helveg Petersen og Gitte Madsen, opnåede hver halvdelen af stemmerne, hvorefter mødet blev suspenderet.

- Det skete, fordi vi gerne ville undgå lodtrækning mellem to dygtige kandidater. Det synes vi ikke var en god måde at afgøre valget på, og derfor indkalder vi til et nyt møde til afholdelse om senest 14 dage. Så håber vi, at rigtig mange medlemmer møder op, så der kan holdes en ny afstemning, siger formanden for kredsbestyrelsen Anne Mette Wandsøe.

To kredse til hver kandidat

De radikale folketingskandidater i Fyns Storkreds kan højest stå øverst på listen i to kredse

Det er allerede afgjort, at Camilla Hersom bliver spidskandidat i henholdsvis Middelfart-kredsen og Odense 2. kreds. Camilla Hersom har tidligere repræsenteret partiet i Folketinget, men hun røg ud ved valget i 2015.

Det samme skete for Rasmus Helveg Petersen, som har forladt sin kreds på Sjælland til fordel for Fyn. Han blev tidligere på året spidskandidat i Odense 3. kreds, men må nu vente et par uger endnu på at få afklaret, om det er ham, som skal stå øverst på listen i Svendborg-Langeland kredsen.

Gitte Madsen bor i Svendborg og er især kendt i idræts-og foreningskredse. Siden 2001 har hun været formand for DGI Fyn, der har over 600 fynske foreninger under sig.