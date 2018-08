Radikale slår et slag for udenlandsk arbejdskraft på Fayard

Det Radikale Venstre folketingsmedlemmer varmer op med virksomhedspraktik på tre fynske virksomheder inden sommermøde.

Hverken reparationsværftet Fayard i Munkebo, kvægbonden Christian Halmø på Sydfyn eller den fynske robotvirksomhed Gibotech i Odense ville kunne klare sig uden udenlandsk arbejdskraft.

Sådan lyder oplægget fra Det Radikale Venstres folketingsgruppe, inden partiets sommergruppemøde på Fyn i de kommende dage.

Partiets folketingsmedlemmer har sat sig selv i virksomhedspraktik på Fayard og Gibotech nogle timer, inden man tirsdag middag indkalder til pressemøde på Fayard for at udbrede partiets politiske budskaber.

Læs også Laveste niveau siden 2009: Her er der flest ledige på Fyn

Udenlandsk arbejdskraft er afgørende

Ifølge Det Radikale Venstre er budskabet, at behovet for udenlandsk arbejdskraft er så afgørende, at det skal gøres lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, så der ikke bliver spændt ben for at virksomhederne kan vækste.

Ifølge Det Radikale Venstre skyldes besøget på Gibotech og Fayard, at de begge har konkrete erfaringer med konsekvenserne af manglen på dygtige folk, der kan tage fat.

- Konkret har Gibotech som specialfremstiller og bygger robotløsninger til blandet andet hospitaler fordoblet antal medarbejdere på ti år og er i dag cirka 70 ansatte. For et par måneder siden havde de 15 ubesatte stillinger. Og Christian Halmø, mælkeproducent på Dongsgaard på Sydfyn har 20 ansatte, hvoraf størstedelen er udlændinge, til at håndtere sin bedrift på 650 jerseykøer. Han har også svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, hedder det i en pressemeddelelse fra partiet.

Læs også Nyt robotcenter: Erhvervsskole vil uddanne til robotbranchen