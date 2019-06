Uventet højborg: Radikale Venstre bliver størst Vollsmose

- Hvor er det sindssygt!

Sådan lød bare et af de mange glædesudbrud blandt Radikale Venstre i Odense, da de fandt ud af, at de havde opnået kanonvalg ved valgstedet Camp U i Vollsmose. Partiet er blevet det markant største med 33,5 procent af stemmerne og en fremgang på 29,6 procent.

Det fik de fynske politikere for Radikale Venstre til at hoppe og bryde ud i dans.

Læs også Trods fynsk fremgang: Socialdemokratiet mistede terræn i Odense

- Vi er klart det største parti i Vollsmose, vi er større end Socialdemokratiet, lød det begejstret blandt de opstillede og partimedlemmerne i Odense.

Ny retning på flygtninge- og invandrerområdet

Ifølge TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch kan partiets tydelige retorik på flygtninge- og indvandrerområdet været udslagsgivende for det gode resultat i bydelen.

Læs også Venstreprofiler bakker op om Lars Løkke-forslag: Det rigtige for Danmark

- SF og Enhedslisten har på lange stræk accepteret, at socialdemokraterne vil føre udlændingepolitik med blå blok. Derimod har de Radikale været nærmest ultimative i deres krav om en ny retning på flygtninge- og indvandrerområdet. I et område med mange borgere med anden etnisk herkomst end dansk, har det helt sikkert været med til at give partiet stærk vind i sejlene, siger TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch.