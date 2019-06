I morgen skal de kæmpe om pladsen: Radikale ser ud til at genvinde fynsk mandat

Selv om alle stemmerne endnu ikke er talt op, ser Radikale Venstre ud til at genvinde sit mandat på Fyn - et mandat, der blev tabt i 2015 - for første gang nogensinde.

Læs også DF står til halvering: - Det er voldsomt

- Det er gået rigtig godt, og der er good vibes omkring os, siger folketingskandidat Rasmus Helveg Petersen (Rad. V.) til TV 2/Fyn, mens han står ved siden af sin fynske partifælle Camilla Hersom til deres fynske valgfest.

Det er uvist, hvem af de to, der får det fynske mandat.

Tror I på, at der kan komme et mandat nummer to?

- Nej, jeg tror ikke på det - ikke som tallene er nu, siger Rasmus Helveg Petersen.

Med 91 % af stemmerne talt op på Fyn til 6,9 procent af stemmerne, hvilket ser ud til at give et enkelt mandat.

- Det er et ønskescenarie, men så skal der ske noget dramatisk. Vi er rigtig glade for at have genvundet det ene mandat, siger Camilla Hersom, der selv var spidskandidat på Fyn, da partiet mistede sin fynske plads i Folketinget i 2015.

Hvis hun ikke kommer ind i Folketinget, indstiller hun sin politiske karriere.

De personlige stemmetal er med til at afgøre, hvem der kommer ind i Folketinget, og de ligger klar i løbet af torsdag.

På landsplan ser partiet ud at gå fra syv til 13 mandater.