Mor frygter tomme ord: Radikale vil indføre minimumsnormeringer - men gjorde det ikke selv

I løbet af de seneste måneder har tusindvis af forældre råbt op for at gøre opmærksom på forholdene i landets daginstitutioner. Der er for få pædagoger til børnene i børnehaver og vuggestuer.

Under TV 2/Fyns debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium i Odense fortalte Louise Møller, der er mor til et børnehavebarn, at hun bekymrer sig om, hvorvidt der er nok voksne til at tage sig af hendes barn. Samtidig gav hun også udtryk for, at hun ikke stoler på, når politikerne siger, at de vil sætte flere penge af til området.

- Jeg får lidt gåsehud, når jeg hører det med, at pengene følger barnet, fordi det er en sang, der er sunget meget længe. I min verden betyder “pengene følger barnet” skjulte besparelser, siger Louise Møller.

Konservative vender skytset mod Radikale

De seneste fire år er det blå blok, der har haft magten, og det er Mai Mercado (K), der har siddet som børne- og socialminister.

I debatten fortalte folketingskandidat Kristian Guldfeldt (K), at regeringen har tilført to milliarder kroner til området. Han er dog - i modsætning til eksempelvis Radikale Venstre - ikke parat til at indføre minimumsnormeringer.

- Jeg tror, man bliver nødt til at forholde sig til slagsangen om at indføre minimumsnormeringer. Jeg synes bare, det er nemt at sige. Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmålet: Sidste gang I (Radikale Venstre, red.) havde regeringsmagten, hvorfor indførte I ikke minimumsnormeringer?

Radikale: Jeg ved ikke hvorfor

Under Helle Thorning Schmidts regering sad Manu Sareen fra Radikale Venstre som børne- og socialminister.

I de fire år ved magten indførte den daværende SR-regering ikke minimumsnormeringer.

- Jeg ved ikke, hvorfor Manu Sareen ikke indførte minimumsnormeringer, men jeg kan sige så meget, at I alle de tiltag, mit parti har fremlagt, er minimumsnormeringer i daginstitutioner det, vi sætter flest penge af til, siger folketingskandidat Anne Skau Styrishave fra Radikale Venstre.

Enhedslisten: Der er skåret ned og skåret ned

Enhedslisten bakker op om mimimumsnormeringer i alle landets børnehaver og vuggestuer, så man fra Christiansborg skal bestemme, hvor mange pædagoger der skal være på arbejde.

- Når vi skal indføre minimumsnormeringer på statsligt niveau, er det, fordi kommunerne har svigtet denne her meget store opgave. Der er skåret ned, og der er skåret ned på institutionerne, siger folketingskandidat Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten.

I debatten blandede pædagog Louise Kræmer Jessen sig også. Hun mener ikke, man kan mærke de to milliarder kroner, som den nuværende regering har tilført.

- To milliarder er fint, men vi skal kunne mærke dem, og der skal meget mere til. Det ser ikke særlig godt ud for børnene, siger Louise Kræmer Jessen.

Op mod seks milliarder til området

Radikale Venstre er parat til at bruge endnu flere ressourcer end den nuværende regering.

Har du nogen fornemmelse af, hvad det vil koste at indføre minimumsnormeringer?

- Det kommer lidt an på, hvilke minimumsnormeringer det er. Vi ligger på et sted mellem fire og seks milliarder kroner. Det er selvfølgelig en dyr investering, men det er også en af de vigtigste, siger Anne Skau Styrishave.

Om det så bliver til virkelighed i den kommende valgperiode, hvis regeringsmagten skifter, er ikke nødvendigvis sikkert.

Socialdemokratiet uenig: Det løser ikke problemet

Socialdemokratiet er i hvert fald ikke klar til at indføre minimumsnormeringer.

- Jeg er ikke enig i, at det er minimumsnormeringer, der løser problemet. Kommunerne har for få penge til at løse opgaverne, siger folketingskandidat Erik Christensen (S).

- Jeg hylder det kommunale selvstyre meget, siger Erik Christensen, der frygter, at der så som følge heraf også skal være minimumsnormeringer på plejehjemmene eller lignende ting.

Enhedslisten er dog optimistisk, når det gælder fremtidsudsigter for minimumsnormeringer.

- Det kunne være, Socialdemokratiet tænker sig om, siger Vibeke Syppli Enrum.

Fakta Kristian Guldfeldt Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Odense Født 2. april 1991 i Stige Single Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Næstformand for By- og kulturudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2018 - nu Politisk ordfører Det Konservative Folkeparti i Odense 2014 - nu Medlem af Ældre- og Handicapudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti 2014 - 2017 Se fuld profil

Fakta Anne Skau Styrishave Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Odense

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark Født 2. marts 1997 Single Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre 2019 - nu 1. suppleant til Odense Byråd Radikale Venstre 2018 - 2021 Se fuld profil

Fakta Erik Christensen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 25. februar 1958 i Nyborg Gift Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu Formand for Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2016 - nu Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2016 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet 2015 - nu Borgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet 2010 - 2014 Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Socialdemokratiet 2006 - 2015 Borgmester Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet 1998 - 2007 Byrådsmedlem Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet 1994 - 2007 Se fuld profil