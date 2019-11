Krav om millionerstatning: Radio24syv jagter Louds sendetilladelse

Radio24syv mener, at sendetilladelsen til den fynske radio-idé Radio Loud bør erklæres ugyldig.

Det fremgår af Radio24syvs stævning mod Radio- og tv-nævnet, som lod udbuddet gå til radiokanalen Loud, skriver Politiken, som har fået indsigt i stævningen.

Og står det til Radio24syvs advokater, skal sendetilladelsen til Loud sættes i bero, mens sagen står på.

Læs også Rapport viser: Derfor knockoutede fynsk radio-idé Radio24syv

Radio24syv kræver desuden en erstatning på 980.000 kroner for det tab, stationen har lidt ved forgæves at deltage i udbuddet om en ny dab-kanal.

Radio24syvs advokater har lagt sag an mod Radio- og tv-nævnet efter forløbet om det omdiskuterede udbud, som ifølge Jakob Kvist, tidligere direktør på Radio24syv, er kritisabelt.

Stævningen sætter fokus på de steder, hvor udbuddet ifølge advokaterne er gået helt galt.

Her peger de blandt andet på, at Radio- og tv-nævnet, som afgjorde udbuddet, er inhabilt. Desuden levede Loud ifølge stævningen ikke op til krav ved ansøgningen, men endte alligevel med at vinde udbuddet.

Et tredje klagepunkt er, at nævnet først fastlagde, hvordan ansøgningerne skulle evalueres, efter at have modtaget dem. Også det er i strid med reglerne, mener advokaterne.

Det er advokatfirmaet Publicure og advokatfirmaet Gorrissen og Federspiel, der fører sagen for Radio24syv.

Radio24syv tabte kampen om dab-udbuddet under stor mediebevågenhed.

Processen er siden blevet kritiseret af både eksperter og en lang række politiske partier, der mener, at processen, der førte til, at udbuddet gik til Loud har været fejlbehæftet.

Kulturministeriet, som Radio- og tv-nævnet hører under, har tidligere konkluderet, at der ikke er noget juridisk at komme efter i sagen.

Jakob Kvist håber, at sagsanlægget måske kan føre til, at Radio24syv en dag genopstår.

Læs også Mystik i sag om selvcensur: Odeons forklaring modsiges af hemmelig arrangør