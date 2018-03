Rækkehus udbrændt: Beboer anholdt

Torsdag formiddag udbrændte et rækkehus i Fruerparken i Svendborg. Ingen kom til skade; men beboeren i huset er anholdt for brandstiftelse.

Lidt efter klokken 9.30 varskoede en hjemmehjælper politiet om, at der stod røg ud fra et rækkehus i Fruerparken i Svendborg.

Da redningsmandskabet nåede frem, var huset overtændt, og det udbrændte totalt.

Beboeren i det brændte hus stod udenfor, da myndighederne kom til stedet. Den 66-årige mand blev efterfølgende anholdt og sigtet for forsætlig brandstiftelse, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

De omkringboende blev evakueret, men det lykkedes at hindre ilden i at brede sig til nabohusene, som blot skal luftes ud og ellers er fuldt beboelige.

Christian Andersen var på besøg hos sin kæreste i et af nabohusene, da de mærkede at noget var galt. Da de kiggede ud var der røg over det hele.

- Jeg tænkte: Hold da op. Det er tæt på. Det kunne jeg godt mærke i mit hjerte. Da var jeg glad for, at der er brandvæg mellem husene, siger han.

Hvordan den anholdte angiveligt har antændt branden vides endnu ikke. Det skal teknikere undersøge - formentlig fredag morgen.

Læs også Nabo opdagede brand: Hus ødelagt af flammer