Rally og regnvejr i Reims: Flot start til Arne og Lars i historisk rallyløb

I deres røde Fiat 128 Coupé fra 1972 er Lars Hindsgaul fra Assens og Arne Pagh fra Middelfart startet ud som bedste danske team i årets Rally Monte Carlo Historique.

Sidste år satte en snedrive en stopper for Lars Hindsgaul og Arne Paghs ambitioner om en topplacering i det klassiske rallyløb Rally Monte Carlo Historique.

Men i år skal det være anderledes.

Både bilen, en Fiat 128 Coupé fra 1972, og Lars Hindsgaul, 56, fra Assens og Arne Pagh, 60, fra Middelfart var fuldstændig klar på at yde alt, da starten fredag aften gik til årets løb.

Fakta om bilen Fiat 128 Cupé, årg. 1972,

Årgang 1972

Motor: 1290 ccm.

120 HK

Dæk: Yokohama

Olie: Castrol

Bilen deltager i 2018 for 11. gang i Rally Monte Carlo Historique

Bilen var tidligere ejet af Poul H. Pedersen, Odense fra 1972 til 1979, og har kun været anvendt til rally.

Rally Monte Carlo Historique blev skudt i gang under en meget kraftig regnbyge i Reims, hvor de i alt syv danske hold sammen med de øvrige deltagere i løbet blev sendt ud på en transportetape i de sydfranske bjergveje i nattens mørke.

Målet var Bourgoin Jallieu lidt nord for Grenoble, hvor bilerne efter en kort pause fik monteret det GPS-udstyr, der sørger for at måle, at bilerne befinder sig på rette sted på rette tidspunkt.

Flot fynsk start

Allerede tidligt lørdag morgen startede deltagerne ud på første reelle etape af Rally Monte Carlo Historique. Væk var regnen, og i stedet blev kørerne sendt af sted i flot vejr med høj sol, dog krydret med lidt lette snebyger ind imellem.

Lørdagens to specialstrækninger, der er hastighedsprøver på en bestemt strækning, bød på i alt 56 kilometer. Den første var meget glat af is og sne, mens den anden nærmest var helt tør og fri for is og sne, fortæller Viggo Johansen fra Rallypics.dk i en pressemeddelelse fra Sydfrankrig.

Alle syv danske teams er kommet godt fra start, og allerbedst gik det for Lars Hindsgaul og Arne Pagh. Efter lørdagens strækninger ligger de som bedste danske hold på en samlet placering som nummer 38.

Søndagens første specialstrækning starter klokken 08.05 en times kørsel fra Valence og er længere end lørdagens to strækninger tilsammen. I alt skal der køres 363 kilometer, hvoraf de 150 kilometer er specialstækninger.

Bilens rallyhistorie: 14.10.74 Toyota Rally Odense (placering: 2)

01.02.75 Rally Monte Carlebo, København (placering: 2)

15.05.75 Gjønge Rally (placering: 1)

07.06.75 Int. Hella Rally (placering: 1)

01.02.76 Int. Rally Monte Carlebo, Copenhagen (placering: 1)

Bilen har kørt Rally Monte Carlo Historique 10 gange siden 2004.

Kørt af Lars Bækkelund og Arne Pagh 2002 til 2012

Bedste resultater:

2009 (samlet 10.-plads)

2010 (samlet 6.-plads)

2011 (samlet 12.-plads)

Kørt af Lars Hindsgaul og Arne Pagh i 2017

