Afløser fundet: Rapduo erstatter Hugo Helmig til Høje Bøge Open Air

Mandag meddelte Hugo Helmig, at han aflyste alle koncerter i 2019 for at dedikere sig til sin misbrugsbehandling. Han skulle blandt andet have spillet på Høje Bøge Open Air i Svendborg, men nu bliver det i stedet den danske rapduo Benal, der gæster Svendborg.