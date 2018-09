Rappenskraldere og sportsfiskere: Frivillige tager skraldet

- Jeg synes, at det er meningsfuldt at samle skrald.

Hver tirsdag bruger Inn Krat nogle timer sammen med veninderne på at samle skrald i Svendborgs gader. Helt frivilligt.

Siden 1. januar 2014 har gruppen af veninder samlet alskens affald i gaderne i Svendborg centrum. Alene i de første 11 måneder fyldte de 526 store affaldssække og brugte 931 timer på det.

Og siden er det nærmest blevet til bjerge af affald. Rappenskralderne har i alt i de fem år indsamlet 3.100 sække med affald, og hertil kommer en mængde andre større ting.

Læs også Fem veninder samler skrald i Svendborg

- Vi er rappe i det, og så tager vi skraldet. Deraf navnet Rappenskralderne, fortæller Ingrid Marie Nielsen.

Vi har tabt en generation

Det med at smide affald på gaden og i naturen er et generationsproblem, mener Ingrid Marie Nielsen.

- Når jeg tænker helt tilbage, så vi jeg da sige, at der er en generation, som vi har tabt med hensyn til skrald. Der er nogen, der ikke har lært hjemmefra, at man ikke bare smider tingene. Men jeg tror, at de nye generationer bliver opmærksomme på det nu, hvor der er så meget snak om skrald, siger Ingrid Marie Nielsen.

00:25 - Vi samler skrald op, smider det i linekurven, tager et billede af det, og lægger det ud på Facebook og Instagram, i stedet for at lægge billeder op af fangster, fortæller Jesper Andersen. Luk video

Sportsfiskere tager skraldet

Ved Husby Strand syd for Middelfart tager sportsfisker Jesper Andersen meget mere med hjem end friske fisk.

- Der ligger så meget skrald på strandene, og der kører en god kampagne på Facebook og Instagram, hvor man bruger hashtagget "Plastic in the basket". Så vi samler skrald op, smider det i linekurven, tager et billede af det, og lægger det ud på Facebook og Instagram, i stedet for at lægge billeder op af fangster, fortæller Jesper Andersen.

I følge en rundspørge, som TV 2/Fyn har lavet, er der lignende, frivillige initiativer i fem ud af ti fynske kommuner.